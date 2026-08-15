РФ може знищити ТЕС вже в листопаді: офіцер ЗСУ закликав українців готуватися до складної зими

Офіцер ЗСУ Андрій Оністрат закликав українців заздалегідь готуватися до можливих тривалих перебоїв з електроенергією та опаленням узимку. За його прогнозом, російські війська можуть завдати критичних ударів по українських теплоелектростанціях уже восени, тому подбати про необхідні запаси варто завчасно.

Як розповів офіцер ЗСУ Андрій Оністрат у подкасті на YouTube-каналі "Насправді МАХ", повністю захистити українські ТЕС від російських атак фактично неможливо. Він припустив, що масовані удари по енергетичній інфраструктурі можуть серйозно вплинути на ситуацію вже у жовтні–листопаді.

За словами військового, людям варто заздалегідь продумати, як вони діятимуть у разі тривалої відсутності електроенергії та опалення. Йдеться не лише про придбання генератора, а й про створення запасів палива та пошук альтернативних варіантів для обігріву й забезпечення побутових потреб.

Оністрат також звернув увагу на важливість децентралізованих джерел енергії. Серед можливих варіантів він назвав генератори, інвертори та сонячні панелі. Водночас військовий зауважив, що покладатися лише на сонячну генерацію в зимові місяці не варто, оскільки в листопаді, грудні та січні її ефективність суттєво знижується.

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"Важкий місяць буде листопад, ще важчий — грудень, трошки легше в січні", — зазначив Оністрат, говорячи про можливий перебіг зимового періоду.

Окремо він наголосив на ризиках, пов'язаних із низькими температурами. За словами офіцера, багато що залежатиме від того, якою буде зима та чи повторяться тривалі сильні морози. Він зазначив, що останніми роками в Україні переважали відносно теплі зими, однак гарантувати аналогічну погоду надалі неможливо.

Оністрат закликав людей не обмежуватися символічними запасами палива. На його думку, дві каністри дизельного пального не вирішать проблему, якщо електроенергії та опалення не буде тривалий час.

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Військовий радить заздалегідь відповісти для себе на базові питання: де жити, якщо в оселі тривалий час не буде тепла, де заряджати необхідні пристрої, чим опалювати приміщення та як забезпечити роботу побутової техніки.

Він також торкнувся питання продовольчих запасів. За словами Оністрата, скуповувати продукти заздалегідь на багато місяців не має особливого сенсу, адже частину запасів люди просто використають. Оптимальнішим часом для закупівель він назвав жовтень.

Нагадаємо, що, за словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, в Україні цієї зими можуть запровадити графіки постачання газу, якщо через російські удари виникне серйозний дефіцит ресурсу.

Такж Фокус писав, що у Києві до початку зими 2026-2027 року не встигнуть повністю відремонтувати три теплоцентралі, які Росія знищила торік. І наймовірніше київські ТЕЦ працюватимуть не на повну потужність. Якщо ж зима буде "звичайна", то , на думку експертів, у квартирах очікується температура 12-15 градусів тепла.