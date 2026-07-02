"Он физически боится встречаться со мной": Зеленский объяснил, почему Путин избегает переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Владимиром Путиным, однако, по его словам, российский президент избегает личной встречи.

Как сообщает издание "Новости Live", во время беседы с журналистами на месте российского удара в Киеве Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Владимиром Путиным, однако, по его словам, российский лидер "физически боится" личной встречи.

Так, президент подчеркнул, что Киев неоднократно демонстрировал готовность к диалогу, однако соответствующих шагов со стороны Москвы до сих пор не наблюдается. По словам Зеленского, именно российская сторона не заинтересована в проведении личных переговоров.

"Мы открыты, мы готовы встречаться. Он физически боится встречаться", — сказал он.

В то же время глава государства прокомментировал внутриполитическую ситуацию в России. Он заявил, что Кремль стремится сохранить сплоченность российского общества в преддверии политических процессов в стране, поэтому Путину необходимо демонстрировать силу. Однако, как отметил Зеленский, реальных успехов на поле боя у российской армии нет, поэтому Москва пытается компенсировать это массированными атаками на Украину и эскалацией войны.

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Кроме того, президент призвал украинцев не терять бдительности, поскольку ситуация остается напряженной. По его словам, военные продолжают удерживать фронт, а все ответственные структуры должны и впредь обеспечивать оборону государства.

"Он боится хаоса. Ему нужно демонстрировать силу, но реальной силы на поле боя у него нет. Именно поэтому он прибегает к таким шагам. Нужно понимать, что возможна дальнейшая эскалация, поэтому необходимы четкие поставки вооружения. Наши военные должны и впредь выполнять свою работу и прочно удерживать фронт, а Министерство обороны — обеспечивать их всем необходимым. Никому нельзя расслабляться. Мы очень близки, поэтому расслабляться нельзя", — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский ответил на вопрос журналистов о возможном ответе Украины после очередной российской атаки на Киев. Он подчеркнул, что Украина выступает за справедливый мир и прекращение войны, но пока этого не достигнуто, страна имеет право на справедливый ответ на российскую агрессию.

Кроме того, президент высказался по поводу заявлений Владимира Путина о Крыме. По словам Зеленского, утверждения российского президента об особом отношении к полуострову не соответствуют действительности.

Кроме того, глава государства заявил, что Путин не знает ни Крым, ни другие украинские территории, а его представления о них основаны исключительно на докладах подчиненных. Зеленский также убежден, что российский лидер стремится преподнести собственному обществу образ великой победы, однако, по его словам, достичь такого "успеха" России не удастся.

Напомним, что 23 июня Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной, но только на условиях так называемых "Стамбульских договоренностей" и с учетом российских требований. В то же время он повторил пропагандистские заявления об Украине и заявил, что Киев якобы теряет территории.

В ответ на заявление Владимира Путина о готовности к переговорам президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россияне всё сильнее ощущают последствия войны и начинают понимать, что её нужно завершать. По его словам, именно давление на Россию заставляет Кремль задумываться о прекращении боевых действий.