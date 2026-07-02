"Він фізично боїться зустрічатися зі мною": Зеленський пояснив, чому Путін уникає переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до прямих переговорів із Володимиром Путіним, однак, за його словами, російський президент уникає особистої зустрічі.

Як передає видання "Новини Live", під час розмови із журналістами на місці російського удару в Києві Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до переговорів із Володимиром Путіним, однак, за його словами, російський лідер "фізично боїться" особистої зустрічі.

Так, президент наголосив, що Київ неодноразово демонстрував готовність до діалогу, проте відповідних кроків із боку Москви досі немає. За словами Зеленського, саме російська сторона не зацікавлена у проведенні особистих переговорів.

"Ми відкриті, ми готові зустрічатися. Він фізично боїться зустрічатися", — сказав він.

Водночас глава держави прокоментував внутрішньополітичну ситуацію в Росії. Він заявив, що Кремль прагне зберегти згуртованість російського суспільства напередодні політичних процесів у країні, тому Путіну необхідно демонструвати силу. Однак, як зазначив Зеленський, реальних успіхів на полі бою російська армія не має, тому Москва намагається компенсувати це масованими атаками по Україні та ескалацією війни.

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Також президент закликав українців не втрачати пильності, оскільки ситуація залишається напруженою. За його словами, військові продовжують утримувати фронт, а всі відповідальні структури мають і надалі забезпечувати оборону держави.

"Він боїться хаосу. Йому потрібно показувати силу, але реальної сили на полі бою в нього немає. Саме тому він вдається до таких кроків. Треба розуміти, що можлива подальша ескалація, тому потрібні чіткі поставки озброєння. Наші військові мають і надалі виконувати свою роботу та міцно тримати фронт, Міністерство оборони — забезпечувати їх усім необхідним. Нікому не можна розслаблятися. Ми дуже близькі, тому розслаблятися не можна", — заявив Зеленський.

Окремо Зеленський відповів на запитання журналістів про можливу відповідь України після чергової російської атаки по Києву. Він підкреслив, що Україна виступає за справедливий мир і завершення війни, але поки цього не досягнуто, країна має право на справедливу відповідь на російську агресію.

Крім того, президент висловився щодо заяв Володимира Путіна про Крим. За словами Зеленського, твердження російського президента про особливе ставлення до півострова не відповідають дійсності.

Також глава держави заявив, що Путін не знає ані Крим, ані інші українські території, а його уявлення про них ґрунтуються лише на доповідях підлеглих. Зеленський також переконаний, що російський лідер прагне продати власному суспільству образ великої перемоги, однак, за його словами, досягти такого "успіху" Росії не вдасться.

Нагадаємо, що 23 червня Володимир Путін заявив про готовність до мирних переговорів з Україною, але лише на умовах так званих "Стамбульських домовленостей" та з урахуванням російських вимог. Водночас він повторив пропагандистські заяви про Україну та заявив, що Київ нібито втрачає території.

У відповідь на заяву Володимира Путіна про готовність до переговорів президент України Володимир Зеленський зазначив, що росіяни дедалі більше відчувають наслідки війни та починають розуміти, що її потрібно завершувати. За його словами, саме тиск на Росію змушує Кремль замислюватися про припинення бойових дій.