"Навіть не обговорювали": у Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського щодо зустрічі з Путіним у США

У Москві поки що не обговорювали можливість поїздки Путіна на саміт G20 у США. При цьому російські експерти все одно працюють над документами.

У Росії поки що не обговорювали можливість поїздки Володимира Путіна на зустріч країн "Великої двадцятки". Про це російським ЗМІ повідомив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

За його словами, РФ було запрошено на засідання голів міністерств закордонних справ держав G20, яке відбудеться наприкінці жовтня.

"Запросили всіх, крім ПАР", — зазначив Ушаков.

При цьому в Росії ще навіть не обговорювалося ані питання можливої участі глави МЗС Сергія Лаврова в осінній сесії, ані візит Путіна до Маямі в грудні на саміт лідерів.

"Що стосується можливості поїздки Путіна — це питання у нас ще навіть не обговорювалося", — сказав Ушаков.

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За його словами, наразі російські експерти працюють над документами майбутнього саміту, а під час переговорів з американцями спостерігається "доброзичливий і конструктивний" настрій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський має намір поговорити з Путіним, якщо глава Кремля прибуде на саміт "Групи двадцяти".

Влітку Зеленський заявляв, що Україна готова до переговорів із Володимиром Путіним, однак, за його словами, російський лідер "фізично боїться" особистої зустрічі.

Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні 10 вересня Володимир Зеленський повідомив, що перші результати переговорного процесу щодо досягнення миру в Україні можуть з’явитися вже наприкінці вересня.