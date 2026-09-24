Посланець Путіна летить до США: у Нью-Йорку його чекають представники Трампа

Посланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв вирушає до США, де зустрінеться з представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Переговори відбудуться у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.

Про це повідомили два джерела Reuters, знайомі з підготовкою переговорів.

За їхніми даними, Путін погодив візит Дмитрієва до США. Зустріч має продовжити контакти після переговорів російського президента з представниками США у Кремлі на початку вересня.

За словами одного зі співрозмовників агентства, мета поїздки — підтримувати діалог між Росією та США та продовжувати зусилля щодо досягнення миру. На переговорах Дмитрієва у Нью-Йорку планують обговорити економічну співпрацю, енергетику та мирне врегулювання війни в Україні.

Зустріч Дмитрієва, Віткоффа і Кушнера стане продовженням їхніх попередніх контактів. 5 вересня Дмитрієв перед зустріччю з Путіним провів із Віткоффом і Кушнером тригодинну розмову за обідом у Москві.

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Раніше під час контактів із представниками адміністрації Трампа Дмитрієв брав участь у переговорах щодо послаблення санкцій для морських поставок російської нафти, а також кількох обмінів полоненими між Росією та США. У Reuters зазначили, що Дмитрієв навчався у США, працював в Goldman Sachs і McKinsey та в Росії вважається одним із найбільш орієнтованих на контакти зі США переговорників.

Раніше зазначалося, що в Москві поки не обговорювали можливий візит Путіна до США. Водночас майбутній саміт уже спонукав російських експертів готувати документи до можливої зустрічі.

Окрему реакцію викликала зустріч Бессента та Сілуанова, яка відбулася на полях саміту G20. У Білому домі її назвали продуктивною, тоді як у Європі зустріч сприйняли негативно. Українські експерти вважають, що Трамп може намагатися відновити переговорний процес і використати його для зовнішньополітичного результату напередодні виборів. Реальні перспективи домовленостей, на їхню думку, можна буде оцінювати за ситуацією на фронті та інтенсивністю російських ударів по українському тилу в найближчі тижні.