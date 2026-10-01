Червоні лінії впали: політолог заявив про нову фазу війни після удару по Південному мосту

Колишній народний депутат Вадим Денисенко заявив, що удар по Південному мосту став початком небезпечного експерименту ворога та змінив усі правила війни в Україні.

Удар російських окупантів по Південному мосту свідчить про зміну правил гри у війні, оскільки росіяни фактично порушили неофіційну домовленість щодо недоторканності мостових переходів. Про це у своєму Facebook написав відомий політолог і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко.

За словами політолога, останнім часом між сторонами існували певні червоні лінії.

"Останнім часом в україно-російській війні існували кілька червоних ліній. І одна з них — мости. Ми не бʼємо по Кримському мосту, росіяни не бʼють по мостах через Дніпро. Сьогодні ця домовленість порушена", — написав Денисенко.

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Варто зазначити, що у 2024 році інформацію про негласні домовленості щодо мостів публічно озвучував і військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, коли давав інтервʼю Главреду.

Денисенко вважає, що зміна стратегії Росії щодо мостів може бути пов'язана одразу з кількома чинниками.

По-перше, на думку політолога, Росія зараз може мати щонайменше два місяці можливостей для перевірки ефективності нових реактивних "Шахедів", оскільки Україна поки не має достатнього захисту від таких безпілотників. Експерт вважає, що окупанти спробують перевірити, чи здатна цілеспрямована серія ударів у одну точку вивести з ладу таку міцну конструкцію, як міст.

"Зараз, схоже, прийнято рішення перевірити, чи можуть ці "Шахеди" пошкодити міст настільки, щоб він перестав функціонувати", — написав Денисенко.

Водночас експерт зазначив, що Південний міст є міцною конструкцією, тому один удар, за його оцінкою, не повинен призвести до його знищення, а ось серія цілеспрямованих ударів в одну ділянку теоретично може мати більший ефект.

"Міст доволі сильна конструкція й одним ударом його не знести, але цілеспрямовані удари в одну точку, в теорії, можуть мати ефект. Зараз росіяни розпочали цей "експеримент", — заявив він.

По-друге, Денисенко говорить про Кримський міст. За його словами, Володимир Путін усвідомлює, що Україна знову може його атакувати, але на даному етапі війни всі розуміють, що цей об'єкт вже втратив те особливе символічне значення, яке мав на початку повномасштабного вторгнення.

"Путін свідомий того, що Україна спробує атакувати Кримський міст. Але, і це дуже важливо, на цьому етапі війни, Кримський міст втратив те сакральне символічне значення, яке він мав на початку війни", — написав політолог.

Денисенко згадав про тиск Трампа

Ще одним фактором політолог назвав позицію президента США Дональда Трампа щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

На думку Денисенка, у Кремлі можуть розраховувати, що Україна не відповідатиме на атаки по мостах масштабуванням ударів по російських нафтопереробних заводах та об'єктах нафтової перевалки через американський тиск.

"Путін вважає, що ми звʼязані зараз тиском Трампа щодо ударів по НПЗ і ми не посміємо асиметрично відповісти масштабуванням ударів по нафтозаводах та нафтоперевалці", — стверджує Денисенко.

При цьому він вважає, що Україна має використовувати ситуацію у переговорах зі США та домагатися посилення тиску на Росію.

"У нас немає вибору: нам треба підіймати ставки в переговорах з США і вимагати вплинути на РФ", — написав політолог.

Удар по Південному мосту символічний

Окремо Денисенко звернув увагу на дату атаки. Він вважає, що вибір 1 жовтня міг бути невипадковим, оскільки цього дня в Україні відзначають День захисників і захисниць України.

"День атаки на міст вибраний не випадково. Це спеціально зроблено на день захисника", — написав він.

Нагадаємо, що у Києві 1 жовтня російські дрони атакували Південний міст, було зафіксовано два влучання поблизу його опорної частини. У момент атаки мостом рухався потяг метро, але пасажири не постраждали. Після ударів рух метро та наземного громадського транспорту переправою зупинили, а фахівці почали обстеження споруди.

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