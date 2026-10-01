Шахед врезался в колонну Южного моста в Киеве: метро и наземный транспорт остановили (видео)

1 октября Южный мост в Киеве подвергся обстрелу беспилотниками. Было зафиксировано два попадания вблизи опорной части сооружения. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановлено.

Российские оккупанты применили беспилотники против одной из ключевых транспортных артерий столицы. В четверг, 1 октября, Южный мост в Киеве подвергся двум ударам — оба вблизи опорной части сооружения. Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.

"Два попадания БПЛА вблизи опорной части Южного моста", — рассказал Кличко.

По словам мэра, движение по мосту временно приостановлено как для метро, так и для наземного общественного транспорта, а сотрудники КП "Киевавтошляхмист" уже выехали для обследования сооружения после атаки.

Местные СМИ обнародовали видео, на котором "шахед" въезжает прямо в колонну моста, после чего раздается взрыв. Еще на одной записи видны обломки беспилотника, разбросанные по проезжей части моста.

Видео дня

Оценка последствий повреждений поручена специалистам коммунального предприятия "Киевавтошляхмист". До завершения обследования движение по мосту не возобновляется.

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