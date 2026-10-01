Удары по школам — не случайность: лейтенант ВСУ Коваленко назвал истинную цель России

Удары россиян по учебным заведениям не являются случайными — это спланированное давление на родителей, чтобы те либо сократили свою экономическую активность, либо вывезли детей из столицы. Об этом заявил лейтенант Андрей Коваленко.

Российские удары по школам — не следствие промаха, а рассчитанное действие. Такую оценку дал Андрей Коваленко, лейтенант Сил обороны Украины, журналист и специалист по коммуникациям, который до конца сентября 2026 года возглавлял Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По словам Коваленко, срыв занятий — лишь побочный эффект таких атак. Основной целью врага являются взрослые. Россияне стремятся снизить экономическую активность семей или заставить их вывозить детей из Киева и других городов, подвергающихся ударам.

Кроме того, эксперт подверг критике подготовку столицы к подобным сценариям. Экспертная дискуссия об усилении воздушных атак и стремительном развитии беспилотников, которые изменят жизнь киевлян, велась как минимум с 2024 года — однако, по его словам, вопросом укрытий для детей почти не занимались.

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"О подземных объектах для детей особо не заботились, да и о наземных для людей тоже. Жаль", — отметил Коваленко.

В Соломенской РГА сообщили, что удар повредил фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, а внутри осталась боевая часть БПЛА, которая не взорвалась. Глава района Сергей Мовенко уточнил, что в момент удара в школе находились 104 ребенка и 60 сотрудников. Никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что беспилотник РФ поразил здание школы в Соломенском районе Киева. Там началось возгорание, которое переросло в пожар. Детей к тому моменту уже вывели в укрытие, поэтому обошлось без жертв; мэр Виталий Кличко сообщил, что спасатели и медики прибыли на место сразу же.

Кроме того, в результате ночных обстрелов Киевской области пострадали шесть мирных жителей, а в шести районах области зафиксированы повреждения 42 объектов — об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко.