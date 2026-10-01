Удари по школах – не випадковість: лейтенант ЗСУ Коваленко назвав справжню мету Росії

Удари росіян по навчальних закладах не є випадковими – це спланований тиск на батьків, щоб ті або зменшили економічну активність, або вивезли дітей зі столиці. Про це заявив лейтенант Андрій Коваленко.

Російські удари по школах — не наслідок промаху, а розрахована дія. Таку оцінку дав Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони України, журналіст і фахівець із комунікацій, який до кінця вересня 2026 року очолював Центр протидії дезінформації при РНБО.

За словами Коваленка, зрив занять є лише побічним ефектом таких атак. Основною ціллю ворога є дорослі. Росіяни прагнуть знизити економічну активність родин або змусити їх вивозити дітей із Києва та інших міст, які потрапляють під удари.

Окремо експерт розкритикував підготовку столиці до подібних сценаріїв. Фахова дискусія про посилення повітряних атак і стрімкий розвиток безпілотників, які змінять життя киян, тривала щонайменше з 2024 року — проте укриттями для дітей, за його словами, майже не займалися.

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"Підземними обʼєктами для дітей не сильно заморочувалися, та і наземними для людей також. Прикро", — констатував Коваленко.

У Солом'янській РДА повідомили, що удар пошкодив фасад навчального корпусу на рівні третього поверху, а всередині залишилася бойова частина БпЛА, яка не здетонувала. Голова району Сергій Мовенко уточнив, що в момент прильоту в школі перебували 104 дитини та 60 співробітників. Ніхто з них не постраждав.

Раніше повідомлялося, що безпілотник РФ поцілив у приміщення школи в Солом'янському районі Києва. Там почалося загорання, яке переросло в пожежу. Дітей на той момент уже вивели в укриття, тому обійшлося без жертв; мер Віталій Кличко повідомляв, що рятувальники та медики прибули на місце одразу.

Крім того, нічні обстріли Київщини травмували шістьох мирних мешканців, а в шести районах області зафіксували пошкодження 42 об'єктів — про це розповів очільник ОВА Тимур Ткаченко.