РФ влучила у школу в Києві: спалахнула пожежа (відео)
У Соломʼянському районі Києва російський дрон влучив у будівлю школи. Там сталось загорання та спалахнула пожежа.
На момент удару діти перебували в укритті, тому минулося без постраждалих. За словами міського голови Віталія Кличка, на місце одразу виїхали рятувальники та медики.
Атака на Київщину 1 жовтня
Водночас у Київській області через нічні атаки поранення дістали 6 цивільних. Загалом у шести районах області пошкоджено 42 об'єкти, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Наслідки за районами:
- Обухівський: поранено одну людину. Пошкоджено 20 приватних будинків, ЛЕП, магазин та два авто.
- Броварський: четверо поранених. Пошкоджено три будинки та дві машини.
- Бориспільський: один поранений та пошкоджена приватна садиба.
- Бучанський та Білоцерківський: пошкоджені житлові будинки, автівки та навчальний заклад.
- Фастівський: руйнувань зазнали дві виробничі будівлі.
Усім пораненим надають медичну допомогу, на місцях влучень працюють комунальники та ДСНС.
Нагадаємо, російські війська вперше застосували на реактивному безпілотнику боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Його призначили для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.
Крім того, НАТО отримало неофіційний документ з відповідними погрозами з Кремля. В Альянсі повідомили, що погрози застосувати ядерну зброю стосуються спроби НАТО ізолювати Калінінградську область.