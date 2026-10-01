РФ влучила у школу в Києві: спалахнула пожежа (відео)

У Соломʼянському районі Києва російський дрон влучив у будівлю школи. Там сталось загорання та спалахнула пожежа.

На момент удару діти перебували в укритті, тому минулося без постраждалих. За словами міського голови Віталія Кличка, на місце одразу виїхали рятувальники та медики.

Атака на Київщину 1 жовтня

Водночас у Київській області через нічні атаки поранення дістали 6 цивільних. Загалом у шести районах області пошкоджено 42 об'єкти, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Наслідки за районами:

Обухівський: поранено одну людину. Пошкоджено 20 приватних будинків, ЛЕП, магазин та два авто.

Броварський: четверо поранених. Пошкоджено три будинки та дві машини.

Бориспільський: один поранений та пошкоджена приватна садиба.

Бучанський та Білоцерківський: пошкоджені житлові будинки, автівки та навчальний заклад.

Фастівський: руйнувань зазнали дві виробничі будівлі.

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Усім пораненим надають медичну допомогу, на місцях влучень працюють комунальники та ДСНС.

Нагадаємо, російські війська вперше застосували на реактивному безпілотнику боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Його призначили для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

Крім того, НАТО отримало неофіційний документ з відповідними погрозами з Кремля. В Альянсі повідомили, що погрози застосувати ядерну зброю стосуються спроби НАТО ізолювати Калінінградську область.