РФ вперше запустила БПЛА з новим боєзарядом: під загрозою ЛЕП та мости, — "Флеш"

Російські війська вперше застосували на реактивному безпілотнику боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Його призначили для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

Про це 30 вересня повідомив експерт з військових технологій та радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов.

За його словами, КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

“Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН)”, — написав Бескрестнов.

Він зазначив, що такий боєзаряд створили саме для ураження високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

Які цілі може мати новий боєзаряд

Бескрестнов припустив, що російські війська можуть планувати удари по важливих високовольтних лініях електропередач. Таким чином, за його оцінкою, нове навантаження може бути пов'язане з наміром атакувати енергетичну інфраструктуру.

Видео дня

Напередодні, 23 вересня, повідомлялося про підготовку російських безпілотників із КРСН до застосування. Тоді серед можливих цілей називали мости, захищені об'єкти енергетики та трубопроводи. Однак на той момент ішлося саме про підготовку, а не про підтверджене бойове застосування.

Таким чином, у повідомленні Бескрестнова йдеться вже про перший випадок застосування такого боєзаряду на реактивному БПЛА. Інших деталей щодо місця, характеру ураження чи конкретного типу безпілотника він не навів.

Нагадаємо, Росія нарощує виробництво компонентів для ударних безпілотників «Герань» та будує підземні об’єкти в особливій економічній зоні «Алабуга», намагаючись захистити виробництво від українських атак.

Водночас український безпілотник-перехоплювач Sting S під час бойових випробувань збив російський реактивний дрон «Герань-5». Українська сторона випробовує нове покоління перехоплювачів, призначених для протидії швидким ударним безпілотникам РФ.