Переносять БпЛА під землю: РФ ховає виробництво дронів від українських ударів, – ISW

Росія розширює виробництво компонентів для ударних дронів "Герань" і зводить підземні споруди в особливій економічній зоні "Алабуга", щоб уберегти їх від українських ударів. Про це повідомляють аналітики ISW.

Щоб захистити виробництво ударних дронів від українських атак, Росія зводить підземні споруди в особливій економічній зоні "Алабуга" та нарощує випуск комплектуючих для БпЛА типу "Герань". Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, до 2029 року РФ планує збільшити потужності з виробництва вуглецевого волокна на цьому підприємстві на 500 тонн на рік. Цього вистачить на додаткові 28 тисяч "Гераней", тобто на 78% більше, ніж Росія виробляє нині за рік.

Вуглецеве волокно Росія використовує в "Геранях" з першої по п'яту версію. Лише на початку року Китай поставив РФ 46 тонн прекурсорів PAN для його виробництва. Під майбутні виробничі потужності наразі відведено 42 тис. кв. м підземного простору.

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"Підземний цех є частиною ширшого будівельного майданчика в "Алабузі", що охоплює близько 500 гектарів, який Росія почала освоювати наприкінці квітня 2026 року. Росія також будує новий об'єкт з вуглецевого волокна поруч із пасивним периметром протиповітряної оборони з ґратчастих веж, побудованих між травнем і липнем 2026 року", – зазначають в ISW.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого і поділився позитивними новинами щодо перехоплення реактивних "шахедів".

Також Росія готує нову загрозу – дешеві крилаті ракети та реактивні дрони, які розвивають до 750 км/год, маневрують і летять на наднизьких висотах. Масово вони можуть з'явитися приблизно за пів року. Фокус з'ясовував, чим Україна їх збиватиме, чому самих лише дронів-перехоплювачів може не вистачити і чи встигне країна створити дешеву ракету для ППО.

Крім того, 18 вересня Міноборони РФ показало кадри бойового застосування важкого гексакоптера "Мангас" військовими 11-го армійського корпусу угруповання "Север". Для відомства це була перша згадка про дрон, проте InformNapalm з'ясував, що в Z-каналах про нього говорять уже близько року.