Реактивні "шахеди" почали збивати: Зеленський розповів про успіхи ППО України

Президент України розповів, що вислухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого і є позитивні новини.

"Є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "шахедів": було збиття. Дякую всім розробникам та нашим воїнам. Будемо масштабувати. Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні, українські засоби тиску на ворога", — розповів Володимир Зеленський.

За його словами, військові нині готують нові активні й далекобійні операції.

Також президент відзначив всі підрозділи, які виконують завдання на фронті та зазначив, що на Донеччині є динаміка.

На Куп'янському напрямку готують посилення, а на Олександрівському напрямку знищують позиції окупантів.

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"На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади. Пишаємося вами, воїни! Слава Україні!" – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Фокус з'ясував, наскільки небезпечними є нові "Герані", чи справді РФ здатна виробляти 11 тисяч ударних БПЛА на місяць та чим Україні доведеться збивати нову хвилю російських цілей.

Тим часом стало відомо, що Росія готує нову повітряну загрозу для України — дешеві крилаті ракети та реактивні дрони, здатні розганятися до 750 км/год, маневрувати й летіти на надмалих висотах. За оцінками, масово з'явитися вони можуть уже приблизно за пів року.