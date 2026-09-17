Реактивные "шахиды" начали сбивать: Зеленский рассказал об успехах ПВО Украины

Президент Украины сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и что есть положительные новости.

"Есть ещё один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "шахидов": произошёл сбитый. Спасибо всем разработчикам и нашим воинам. Будем расширять масштабы. Шаг за шагом находим ответы на российские угрозы и создаем свои собственные, украинские средства давления на врага", — рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, военные в настоящее время готовят новые активные и дальнобойные операции.

Кроме того, президент отметил все подразделения, выполняющие задачи на фронте, и подчеркнул, что в Донецкой области наблюдается положительная динамика.

На Купянском направлении готовят усиление, а на Александровском направлении уничтожают позиции оккупантов.

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"Особую благодарность по итогам этих дней заслуживают 82-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады. Гордимся вами, воины! Слава Украине!" — подытожил Зеленский.

Напомним, что "Фокус" выяснил , насколько опасны новые "Герани", действительно ли РФ способна производить 11 тысяч ударных БПЛА в месяц и чем Украине придется сбивать новую волну российских целей.

Между тем стало известно, что Россия готовит новую воздушную угрозу для Украины — недорогие крылатые ракеты и реактивные дроны, способные разгоняться до 750 км/ч, маневрировать и летать на сверхмалых высотах. По оценкам, массово они могут появиться уже примерно через полгода.