"Мангас" замість "Баби Яги": що приховує історія важкого дрона, яким хизується РФ, – InformNapalm

Міноборони РФ уперше показало важкий гексакоптер "Мангас" як "новий дрон". Однак, за даними InformNapalm, його публічна історія триває вже близько року. Розслідувачі простежили шлях апарата від Бурятії до московської компанії Z-блогера Чингиса Дамбієва.

18 вересня Міноборони РФ оприлюднило кадри бойового застосування важкого гексакоптера "Мангас" військовими 11-го армійського корпусу угруповання "Север". Для відомства це була перша згадка про дрон, однак міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з'ясувала, що в Z-каналах його згадують уже близько року.

"Мангас" – багаторазовий гексакоптер для ударних і логістичних завдань, який у Росії позиціюють як відповідь на українську "Бабу Ягу". На початку 2026 року Z-блогер Чингис Дамбієв заявляв про понад 500 бойових вильотів, проте незалежного підтвердження цьому немає. Для порівняння: український Vampire на той час мав уже понад 2,5 млн вильотів. На думку розслідувачів, це радше свідчить про ранню стадію застосування "Мангаса", а відкритих даних про його масове прийняття на озброєння немає.

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Перші публічні згадки датуються вереснем 2025 року. Тоді Байкальська тактична група разом із розробниками наземного робототехнічного комплексу "Кур'єр" запустила в Бурятії виробництво важких гексакоптерів для угруповання "Восток", а проєкт підтримали Z-блогери Борис Рожин і Чингис Дамбієв.

Перша згадка важкого гексакоптера "Мангас". Фото: InformNapalm

Компанію ООО "МАНГАС" зареєстрували в Москві лише 22 січня 2026 року, тобто вже після появи самого дрона. Її єдиним засновником і гендиректором став Дамбієв, який за два дні подав заявку на патент гексакоптера. У тому ж будинку зареєстроване ООО "НРТК КАПС" Зорикто Гомбожапова, а Telegram-канал @stormdron називає себе каналом розробників обох систем. Розслідувачі наголошують, що спільна адреса сама по собі не доводить спільного виробництва.

Походження компонентів "Мангаса" поки не встановлене, проте декларації НРТК КАПС вказують на імпорт китайської електроніки для "Кур'єра", попереднього продукту тієї ж екосистеми.

Гексакоптер "Мангас" під час спільних російсько-монгольських навчань "Селенга-2026". Фото: InformNapalm

Нагадаємо, економіст Віталій Шапран назвав українською "ядерною зброєю" дрони, здатні уражати цілі на відстані понад 3 тис. км. На його думку, для міст у зоні вічної мерзлоти вони можуть створити умови, порівнянні з наслідками ядерних ударів.

Також головний конструктор і співвласник Fire Point Денис Штілерман показав відео пусків новітніх ракет, імовірно "Фламінго". За попередніми даними, саме цією зброєю під час нічної атаки завдали точкових ударів по військових і стратегічних об'єктах у Москві.

Крім того, розслідувачі розповіли, що українським фахівцям вдалося посадити неушкодженим російський реактивний дрон "Герань-4" Seeker. Його розібрали, щоб зрозуміти будову зброї, якою РФ атакує АЗС і потяги. Виявилося, що оператор, перебуваючи, наприклад, в Орлі, може керувати дроном із 50-кілограмовою бойовою частиною і добре бачити ціль навіть із висоти 8 км.