"Мангас" вместо "Бабы Яги": что скрывает история тяжелого дрона, которым хвастается РФ, — InformNapalm

Минобороны РФ впервые продемонстрировало тяжелый гексакоптер "Мангас" как "новый дрон". Однако, по данным InformNapalm, его публичная история длится уже около года. Расследователи проследили путь аппарата от Бурятии до московской компании Z-блогера Чингиса Дамбиева.

18 сентября Минобороны РФ обнародовало кадры боевого применения тяжелого гексакоптера "Мангас" военнослужащими 11-го армейского корпуса группировки "Север". Для ведомства это было первое упоминание о дроне, однако международное разведывательное сообщество InformNapalm выяснило, что на Z-каналах о нём говорят уже около года.

"Мангас" — многоразовый гексакоптер для ударных и логистических задач, который в России позиционируют как ответ на украинскую "Бабу Ягу". В начале 2026 года Z-блогер Чингис Дамбиев заявлял о более чем 500 боевых вылетах, однако независимого подтверждения этому нет. Для сравнения: украинский Vampire к тому времени имел уже более 2,5 млн вылетов. По мнению расследователей, это скорее свидетельствует о ранней стадии применения "Мангаса", а открытых данных о его массовом принятии на вооружение нет.

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Первые публичные упоминания датируются сентябрем 2025 года. Тогда Байкальская тактическая группа совместно с разработчиками наземного робототехнического комплекса "Курьер" запустила в Бурятии производство тяжёлых гексакоптеров для группировки "Восток", а проект поддержали Z-блогеры Борис Рожин и Чингис Дамбиев.

Первое упоминание о тяжелом гексакоптере "Мангас". Фото: InformNapalm

Компания ООО "МАНГАС" была зарегистрирована в Москве лишь 22 января 2026 года, то есть уже после появления самого дрона. Её единственным учредителем и генеральным директором стал Дамбиев, который через два дня подал заявку на патент гексакоптера. В том же здании зарегистрировано ООО "НРТК КАПС" Зорикто Гомбожаповой, а Telegram-канал @stormdron называет себя каналом разработчиков обеих систем. Расследователи отмечают, что общий адрес сам по себе не доказывает совместного производства.

Происхождение компонентов "Мангаса" пока не установлено, однако декларации НРТК КАПС указывают на импорт китайской электроники для "Курьера" — предшествующего продукта той же экосистемы.

Гексакоптер "Мангас" во время совместных российско-монгольских учений "Селенга-2026". Фото: InformNapalm

Напомним, экономист Виталий Шапран назвал "ядерным оружием" Украины дроны, способные поражать цели на расстоянии более 3 тыс. км. По его мнению, для городов в зоне вечной мерзлоты они могут создать условия, сравнимые с последствиями ядерных ударов.

Кроме того, главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман показал видео запусков новейших ракет, предположительно "Фламинго". По предварительным данным, именно этим оружием во время ночной атаки были нанесены точечные удары по военным и стратегическим объектам в Москве.

Кроме того, следователи сообщили, что украинским специалистам удалось посадить в целости и сохранности российский реактивный дрон "Герань-4" Seeker. Его разобрали, чтобы понять устройство оружия, с помощью которого РФ атакует АЗС и поезда. Оказалось, что оператор, находясь, например, в Орле, может управлять дроном с 50-килограммовой боевой частью и хорошо видеть цель даже с высоты 8 км.