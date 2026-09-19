Видит с 8 км: как вблизи выглядит БпЛА "Герань-4" и почему он особенно опасен (видео)

Украинские специалисты сумели посадить неповрежденный реактивный дрон "Герань-4" Seeker РФ, рассказали следователи. Российский беспилотник разобрали и изучили, из чего состоит и как работает оружие, которым россияне наносят удары по АЗС и поездам. Например, где-то в Орле может сидеть россиянин, который будет направлять дрон с 50-килограммовой боевой частью и даже с высоты 8 км хорошо видеть, по чему наносит удар. Что обнаружили следователи на "Герань-4"?

Большинство компонентов "Герань-4" Seeker — китайского производства, а от РФ — только корпус и сборка, говорится в материале проекта "Схемы" медиа "Радио Свобода". Впрочем, внутри всё же обнаружили плату с радиоэлементами от американской компании Texas Instruments. Расследователи рассказали о том, как россияне организовали связь на большом расстоянии, как добились исключительной точности и как защищаются от воздействия РЭБ.

Реактивные дроны РФ — "распаковка" БПЛА "Герань-4" Seeker

На видео проекта "Схемы" — целый и неповрежденный реактивный дрон РФ, который журналистам разрешили осмотреть вместе со специалистом. Российский беспилотник — "быстрый, маневренный, точный", его сложно сбить украинскими средствами ПВО: СМИ показали, из чего состоит устройство, опасное для украинцев. Беспилотник по совокупности характеристик назвали "маленьким реактивным самолетом". Указано, что оператор может наводить "Герань-4" на цель, если работает ретранслятор: именно так работал дрон, который попал в здание СБУ. Беспилотники могут лететь "цепочкой" и таким образом долетать далеко вглубь Украины. Еще один вариант — злоумышленники могут установить такой ретранслятор на крыше дома и дополнительно осветить цель. Связь наладили с помощью SIM-карт мобильных операторов Украины, Беларуси и европейских стран, что слышно на видео.

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"Китайский mesh-модем — это устройство, отвечающее за радиосвязь и видеосвязь. То есть, по сути, именно это позволяет оператору дрона очень быстро в режиме реального времени видеть изображение с этой "Герани" и скорректировать направление её полёта", — пояснил эксперт.

Благодаря китайскому двигателю реактивный дрон может разгоняться до скорости 500 км/ч и летать на высоте 8 км. Размеры — 3 на 3,5 м: перед нами мини-самолет, который россияне отправляют на сотни километров для нанесения ударов по украинцам. На борту — китайская видеокамера с 10-кратным оптическим зумом и 32-кратным цифровым. Также работает 16-канальная CRPA-антенна для защиты от РЭБ. Следователи пришли к выводу, что благодаря такому набору компонентов оператор может находиться в Орле, Брянске или на оккупированной территории Крыма и видеть цель с высоты 8 км и расстояния в сотни километров.

Реактивные дроны РФ — что известно о "Герань-4"

Отметим, что 9 сентября советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, почемуреактивный дрон "Герань-4" обладает исключительной точностью и почему от этого типа БПЛА трудно скрыть машины или локомотив. Прежде всего, специалист продемонстрировал китайскую камеру с 36-кратным увеличением и тепловизором. Затем он пояснил, что локомотив излучает такое количество тепла, что невозможно подложить "подделку" и обмануть российского оператора. "Флеш" также дал рекомендацию, как спасти грузовики: единственный совет — не скапливаться и ставить машины на расстоянии друг от друга.

Напоминаем, что Бескрестнов сообщил о новой системе навигации для дронов и КАБов РФ, которая неуязвима для существующих средств РЭБ.