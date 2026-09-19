Бачить з 8 км: як зблизька виглядає БпЛА "Герань-4" та чому він особливо небезпечний (відео)

Українські фахівці зуміли посадити неушкоджений реактивний дрон "Герань-4" Seeker РФ, розповіли розслідувачі. Російський безпілотник розібрали та роздивились, з чого складається та як працює зброя, якою росіяни б'ють по АЗС та поїздах. Наприклад, десь в Орлі може сидіти росіянин, який спрямовуватиме дрон з 50-кілограмовою бойовою частиною і навіть з висоти 8 км добре бачитиме, по чому б'є. Що виявили розслідувачі на "Герань-4"?

Більшість компонентів "Герань-4" Seeker — китайського виробництва, а від РФ лише корпус та складання, ідеться у матеріалі проєкту "Схеми" медіа "Радіо Свобода". Втім, всередині все ж виявили плату радіоелементами від американської компанії Texas Instruments. Розслідувачі розповіли по те, які росіяни влаштували зв'язок на великій відстані, як добились виняткової точності та як захищаються від впливу РЕБ.

Реактивні дрони РФ — "розпаковка" БпЛА "Герань-4" Seeker

На відео проєкту "Схеми" — цілий та неушкоджений реактивний дрон РФ, який журналістам дозволили оглянути разом з фахівцем. Російський безпілотник — "швидкий, маневрений, точний", його складно збити українським засобам ППО: медіа показали, з чого складається пристрій, небезпечний для українців. Безпілотник за сукупністю характеристики назвали "маленьким реактивним літаком". Вказано, що оператор може наводити "Герань-4" на ціль, якщо працює ретранслятор: саме так працював дрон, який влучив в будівлю СБУ. Безпілотники можуть летіти "ланцюжком" і таким чином діставати далеко вглиб України. Ще один варіант — зловмисники можуть встановити такий ретранслятор на дах будинку і додатково підсвітити ціль. Зв'язок налагодили за допомогою сім-карток мобільних операторів України, Білорусі, європейських країн, чути на відео.

Видео дня

"Китайський mesh-модем — це пристрій, який відповідає за радіозв'язок, відеозв'язок. Тобто, по суті, саме це дозволяє оператору дрона дуже швидко в режимі реального часу бачити картинку з цієї "Герані" й підкоригувати, куди вона летить", — пояснив експерт.

Завдяки китайському двигуну реактивний дрон може розганятись до швидкості до 500 км/год та летіти на висоті 8 км. Розміри — 3 на 3,5 м: маємо міні-літак, який росіяни посилають на сотні кілометрів для ударів по українцях. На борту — китайська відеокамера з 10-кратним оптичним зумом та 32-кратним цифровим. Також працює 16-канальна CRPA-антена для захисту від РЕБ. Розслідувачі підсумували, що завдяки такому набору компонентів оператор може перебувати в Орлі, Брянську чи та ТОТ Криму і бачити ціль з висоти 8 км й відстані в сотні кілометрів.

Реактивні дрони РФ — що відомо про "Герань-4"

Зазначимо, 9 вересня радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, чому реактивний дрон "Герань-4" має виняткову точність та чому від цього типу БпЛА важко сховати машини чи локомотив. Найперше, фахівець показав китайську камеру з 36-кратним збільшенням та тепловізором. Далі пояснив, що локомотив випромінює таку кількість тепла, що неможливо підкласти "фальшивку" та обманути російського оператора. "Флеш" також дав рекомендацію, як врятувати вантажівки: єдина порада — не скупчуватись та ставити машини на віддалі одна від одної.

Нагадуємо, Бескрестнов повідомив про нову систему навігації для дронів та КАБів РФ, яка невразлива для наявних засобів РЕБ.