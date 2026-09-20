Разработчик ракет "Фламинго" показал, как запускали ракеты по Москве (видео)

Главный конструктор и совладелец украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал видео запусков новейших ракет, предположительно "Фламинго". По предварительным данным, именно это оружие было применено этой ночью для нанесения точечных ударов по военным и стратегическим объектам в Москве.

Соответствующие кадры разработчик опубликовал на своей официальной странице в сети X (Twitter). На видео запечатлен момент запуска нескольких ракет в темное время суток.

По имеющимся данным, ракеты "Фламинго" являются собственной разработкой компании Fire Point. Они предназначены для поражения хорошо защищенных целей на больших расстояниях и обладают низкой заметностью для вражеских систем противовоздушной обороны.

В связи с инцидентом в Москве был объявлен план "Ковер", а местные власти сообщили о задействовании систем ПВО.

Удар по НПЗ в Москве

В ночь на 20 сентября Силы обороны Украины нанесли успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпромнефть — Московский НПЗ" в районе Капотни в Москве.

Видео дня

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в результате атаки были повреждены установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации. На территории предприятия, способного перерабатывать около 12 млн тонн нефти в год, вспыхнул масштабный пожар.

Этот НПЗ является одним из крупнейших в РФ и напрямую обеспечивает потребности российских вооружённых сил в бензине, дизельном и авиационном топливе, а также в мазуте.

В Генштабе подчеркнули, что нанесение ударов по подобным объектам является реализацией права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на систематическое ослабление военно-экономического потенциала государства-агрессора.

Напомним, что, комментируя налёт на российскую столицу, президент Украины Владимир Зеленский перечислил вооружение, задействованное в операции, упомянув Pelican. Впоследствии выяснилось, что это была не баллистическая ракета, как можно было бы подумать.

Кроме того, мэр Москвы заявил о самой масштабной атаке на российскую столицу. По его словам, начиная с субботы ПВО якобы сбила уже более 1,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов.