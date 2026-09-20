Pelican, которым атаковали Москву, — не баллистическая ракета: что известно о новом оружии (видео)

Сегодня Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников, среди которых было новое средство поражения под названием Pelican. По информации источников, речь идет о дальнобойном БПЛА самолетного типа, а не о баллистической ракете, как предполагалось ранее.

В ходе комментария по поводу налета на российскую столицу президент Украины Владимир Зеленский перечислил вооружение, задействованное в операции, упомянув при этом и Pelican. Поскольку глава государства не уточнил технические характеристики, в СМИ и аналитических публикациях появились предположения, что речь идет о баллистической ракете FP-7 от компании FirePoint (которая ранее фигурировала под похожим названием).

Однако источники опровергли эту версию, подтвердив, что Pelican — это именно беспилотник авиационного типа. Остальные технические характеристики и подробности разработки пока не разглашаются из соображений безопасности, пишет РБК-Украина.

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Последствия удара по Московскому НПЗ

Главной целью этой ночью стал Московский нефтеперерабатывающий завод — одно из ключевых предприятий агрессора, обеспечивающее около 40 % топлива для столичного региона РФ. По данным Генерального штаба ВСУ, были поражены сразу три технологические установки НПЗ, а на территории предприятия разразился масштабный пожар.

Напомним, утром 20 сентября российские войска нанесли авиаудар по городу Краматорск в Донецкой области, поразив один из пунктов эвакуации населения. По предварительным данным, в результате атаки ранения получили два человека.

Кроме того, в Сумской области вдоль государственной границы Украины российские войска заняли полосу шириной от 2 до 4 километров. При этом все попытки оккупантов расширить этот контролируемый участок оказались безуспешными.