Краматорск под авиаударом: российские бомбы попали в пункт эвакуации, есть пострадавшие

Утром 20 сентября российские войска нанесли авиационный удар по городу Краматорск в Донецкой области, поразив один из пунктов эвакуации населения. По предварительным данным, в результате атаки ранения получили два человека.

Атака произошла около 11:19. Оккупанты сбросили на город две авиационные бомбы, предположительно КАБ. Об этом в комментарии "Суспильне Донбасс" сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Россияне нанесли удар по Краматорску

По состоянию на 13:00 подтверждена информация о двух пострадавших. Кроме того, пострадала гражданская инфраструктура: повреждены детский сад, школа и четыре многоэтажных дома.

Руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин на своей странице в Facebook уточнил, что в эвакуационном пункте во время обстрела находились гражданские лица, ожидавшие выезда, и специалисты, обеспечивавшие эвакуацию.

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Напомним, что в Сумской области вдоль государственной границы Украины российские войска заняли полосу шириной от 2 до 4 километров. При этом все попытки оккупантов расширить этот контролируемый участок оказались безуспешными.

Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпромнефть — Московский НПЗ" в районе Капотни российского города Москва. На территории завода зафиксирован масштабный пожар. Были поражены установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти, а также установка изомеризации.