Краматорськ під авіаударом: російські бомби влучили в пункт евакуації, є постраждалі

Уранці 20 вересня російські війська завдали авіаційного удару по місту Краматорськ на Донеччині, поціливши в один із пунктів евакуації населення. За попередніми даними, унаслідок атаки дістали поранення дві людини.

Атака відбулася близько 11:19. Окупанти випустили по місту дві авіаційні бомби, імовірно, КАБ. Про це у коментарі "Суспільне Донбас" повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Росіяни вдарили по Краматорську

Станом на 13:00 підтверджено інформацію про двох постраждалих. Окрім того, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура: пошкоджено дитячий садок, школу та чотири багатоповерхові будинки.

Керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін на своїй сторінці у Facebook уточнив, що в евакуаційному пункті під час обстрілу перебували цивільні особи, які очікували на виїзд, та фахівці, які забезпечували евакуацію.

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Нагадаємо, у Сумській області вздовж державного кордону України російські війська зайняли смугу глибиною від 2 до 4 кілометрів. Водночас усі спроби окупантів розширити цю контрольовану ділянку виявилися невдалими.

Крім того, Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Газпромнефть-Московский НПЗ" у районі Капотня російського міста Москва. На території заводу зафіксована масштабна пожежа. Було уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти, а також установку ізомеризації.