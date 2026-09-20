Pelican, яким атакували Москву — не балістична ракета: що відомо про нову зброю (відео)
Сьогодні Москва та Підмосков'я опинилися під масованою атакою безпілотників, серед яких був новий засіб ураження під назвою Pelican. За інформацією джерел, ідеться про далекобійний БПЛА літакового типу, а не про балістичну ракету, як припускали раніше.
Під час коментаря щодо нальоту на російську столицю президент України Володимир Зеленський перерахував озброєння, яке брало участь в операції, згадавши й Pelican. Оскільки главою держави не було уточнено специфікацію, у медіа та аналітичних пабліках з'явилася припущення, що йдеться про балістичну ракету FP-7 від компанії FirePoint (яка раніше фігурувала під схожою назвою).
Проте джерела спростували цю версію, підтвердивши, що Pelican є саме безпілотником літакового типу. Інші технічні характеристики та подробиці розробки наразі не розголошуються з міркувань безпеки, пише РБК-Україна.
Наслідки удару по Московському НПЗ
Головною ціллю цієї ночі став Московський нафтопереробний завод — одне з ключових підприємств агресора, що забезпечує близько 40% пального для столичного регіону РФ. За даними Генерального штабу ЗСУ уражено одразу три технологічні установки НПЗ, а на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.
Нагадаємо, уранці 20 вересня російські війська завдали авіаційного удару по місту Краматорськ на Донеччині, поціливши в один із пунктів евакуації населення. За попередніми даними, унаслідок атаки дістали поранення дві людини.
Крім того, у Сумській області вздовж державного кордону України російські війська зайняли смугу глибиною від 2 до 4 кілометрів. Водночас усі спроби окупантів розширити цю контрольовану ділянку виявилися невдалими.