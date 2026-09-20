Розробник ракет "Фламінго" показав, як запускали ракети на Москву (відео)

Головний конструктор і співвласник української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман оприлюднив відео пусків новітніх ракет, імовірно, "Фламінго". За попередніми даними, саме ця зброя цієї ночі була застосована для завдання точкових ударів по військових та стратегічних об'єктах у Москві.

Відповідні кадри розробник опублікував на своїй офіційній сторінці в мережі X (Twitter). На відео зафіксовано момент старту декількох ракет у темний час доби.

За наявною інформацією, ракети "Фламінго" є власною розробкою компанії Fire Point. Вони призначені для ураження високозахищених цілей на великих відстанях і мають низьку помітність для ворожих систем протиповітряної оборони.

У зв'язку з інцидентом у Москві було оголошено план "Ковер", а місцева влада заявила про роботу систем ППО.

Удар по НПЗ у Москві

У ніч на 20 вересня Сили оборони України завдали успішного удару по нафтопереробному заводу "Газпромнефть-Московский НПЗ" у районі Капотня в Москві.

Видео дня

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, внаслідок атаки було уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. На території підприємства, яке здатне переробляти близько 12 млн тонн нафти на рік, спалахнула масштабна пожежа.

Цей НПЗ є одним із найбільших у РФ і безпосередньо забезпечує потреби російських збройних сил бензином, дизельним, авіаційним паливом та мазутом.

У Генштабі наголосили, що ураження подібних об'єктів є реалізацією права України на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН і спрямоване на системне зниження військово-економічного потенціалу держави-агресора.

Нагадаємо, під час коментаря щодо нальоту на російську столицю президент України Володимир Зеленський перерахував озброєння, яке брало участь в операції, згадавши Pelican. Згодом виявилось, що це була не балістична ракета, як могли подумати.

Крім того, мер Москви заявив про наймасштабнішу атаку на російську столицю. За його словами, починаючи з суботи ППО нібито збила вже понад 1,5 тис. безпілотних літальних апаратів.