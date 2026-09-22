Перемещают БпЛА под землю: РФ скрывает производство дронов от украинских ударов, — ISW

Россия расширяет производство компонентов для ударных дронов "Герань" и возводит подземные сооружения в особой экономической зоне "Алабуга", чтобы уберечь их от украинских ударов. Об этом сообщают аналитики ISW.

Чтобы защитить производство ударных дронов от украинских атак, Россия возводит подземные сооружения в особой экономической зоне "Алабуга" и наращивает выпуск комплектующих для БпЛА типа "Герань". Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, к 2029 году РФ планирует увеличить мощности по производству углеродного волокна на этом предприятии на 500 тонн в год. Этого хватит на дополнительные 28 тысяч "Гераней", то есть на 78% больше, чем Россия производит сейчас за год.

Углеродное волокно Россия использует в "Геранях" с первой по пятую версию. Только в начале года Китай поставил РФ 46 тонн прекурсоров PAN для его производства. Под будущие производственные мощности в настоящее время выделено 42 тыс. кв. м подземного пространства.

Видео дня

"Подземный цех является частью более обширной строительной площадки в "Алабуге", занимающей около 500 гектаров, которую Россия начала осваивать в конце апреля 2026 года. Россия также строит новый объект из углеродного волокна рядом с пассивным периметром противовоздушной обороны из решетчатых башен, возведенных в период с мая по июль 2026 года", — отмечают в ISW.

Напомним, Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и поделился хорошими новостями о перехвате реактивных "шахедов".

Кроме того, Россия готовит новую угрозу — дешёвые крылатые ракеты и реактивные дроны, которые развивают скорость до 750 км/ч, маневрируют и летят на сверхнизких высотах. Массово они могут появиться примерно через полгода. "Фокус" выяснял, чем Украина будет их сбивать, почему одних только дронов-перехватчиков может не хватить и успеет ли страна создать недорогую ракету для ПВО.

Кроме того, 18 сентября Минобороны РФ показало кадры боевого применения тяжёлого гексакоптера "Мангас" военнослужащими 11-го армейского корпуса группировки "Север". Для ведомства это было первое упоминание о дроне, однако InformNapalm выяснил, что на Z-каналах о нём говорят уже около года.