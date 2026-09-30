РФ впервые запустила БПЛА с новым боезарядом: под угрозой ЛЭП и мосты, — "Флеш"

Российские войска впервые применили на реактивном беспилотнике боезаряд кумулятивно-режущего специального снаряжения (КРСН). Он предназначен для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций.

Об этом 30 сентября сообщил эксперт по военным технологиям и советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, КРСН состоит из основного боезаряда весом 40 кг и четырёх модулей поражения.

"Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд кумулятивно-режущего специального снаряжения (КРСН)", — написал Бескрестнов.

Он отметил, что такой боезаряд был разработан именно для поражения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций.

Какие цели может преследовать новый боезаряд

Бескрестнов высказал предположение, что российские войска могут планировать удары по важным высоковольтным линиям электропередачи. Таким образом, по его оценке, новая нагрузка может быть связана с намерением атаковать энергетическую инфраструктуру.

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Накануне, 23 сентября, сообщалось о подготовке российских беспилотников с КРСН к применению. Тогда среди возможных целей называли мосты, защищенные объекты энергетики и трубопроводы. Однако на тот момент речь шла именно о подготовке, а не о подтвержденном боевом применении.

Таким образом, в сообщении Бескрестнова речь идет уже о первом случае применения такого боезаряда на реактивном БПЛА. Других подробностей о месте, характере поражения или конкретном типе беспилотника он не привёл.

Напомним, что Россия наращивает производство компонентов для ударных беспилотников "Герань" и строит подземные объекты в особой экономической зоне "Алабуга", пытаясь защитить производство от украинских атак.

В то же время украинский беспилотник-перехватчик Sting S в ходе боевых испытаний сбил российский реактивный дрон "Герань-5". Украинская сторона испытывает новое поколение перехватчиков, предназначенных для противодействия скоростным ударным беспилотникам РФ.