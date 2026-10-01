Россия обстреляла школу в Киеве: вспыхнул пожар (видео)
В Соломенском районе Киева российский дрон попал в здание школы. Там произошло возгорание, и разразился пожар.
На момент удара дети находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших. По словам мэра Виталия Кличко, на место сразу же выехали спасатели и медики.
Нападение на Киевскую область 1 октября
В то же время в Киевской области в результате ночных атак ранения получили шесть мирных жителей. Всего в шести районах области повреждены 42 объекта, сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Последствия по районам:
- Обуховский: один человек ранен. Повреждены 20 частных домов, ЛЭП, магазин и два автомобиля.
- Броварской: четверо раненых. Повреждены три дома и две машины.
- Бориспольский: один раненый и повреждена частная усадьба.
- Бучанский и Белоцерковский: повреждены жилые дома, автомобили и учебное заведение.
- Фастовский: разрушениям подверглись два производственных здания.
Всем раненым оказывается медицинская помощь, на местах попаданий работают коммунальщики и сотрудники ГСЧС.
Напомним, что российские войска впервые применили на реактивном беспилотнике боезаряд кумулятивно-режущего специального заряда (КРСН). Он предназначен для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций.
Кроме того, НАТО получило неофициальный документ с соответствующими угрозами из Кремля. В Альянсе сообщили, что угрозы применить ядерное оружие связаны с попыткой НАТО изолировать Калининградскую область.