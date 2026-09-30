Россия пригрозила НАТО "ядеркой" из-за Калининграда: в Альянсе раскрыли подробности
НАТО получило неофициальный документ с соответствующими угрозами из Кремля. В Альянсе сообщили, что угрозы применить ядерное оружие связаны с попыткой НАТО изолировать Калининградскую область.
В НАТО назвали такую риторику безответственной и заявили, что не откажутся от поддержки Украины. Пресс-секретарь Альянса Эллисон Харт отметила в комментарии "Суспільному", что в ответе Москве в НАТО подчеркнули, что организация является оборонным блоком, а её действия и военные учения не представляют угрозы для какой-либо части РФ.
"Мы решительно осуждаем угрозы применения силы, в частности любую безответственную ядерную риторику", — заявила Гарт.
Пресс-секретарь Альянса также связала российские угрозы с поддержкой Украины со стороны НАТО. По её словам, Москва использует подобную "гибридную тактику", однако это не заставит Альянс прекратить помощь Киеву.
"Мы призываем Россию прекратить неспровоцированную войну против Украины", — сказала Гарт. Она добавила, что НАТО располагает необходимыми возможностями для защиты территории стран-членов и по-прежнему готово противостоять угрозам.
Ранее посольство России в Ирландии заявило, что Москва готова задействовать весь арсенал, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область.
Кроме того, в Кремле заявляли о якобы готовящихся операциях НАТО против Калининграда. В МИД РФ утверждали, что в ходе военных учений Альянс отрабатывает морскую блокаду региона и сценарии его захвата.