Блокада Калининграда может привести к ядерному удару РФ: в Москве сделали заявление

Посольство России в Ирландии заявило, что РФ готова применить весь арсенал, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части России.

Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Ирландии, опубликованном 29 сентября.

В ней российская сторона утверждает, что в последнее время в европейских политических кругах активно обсуждаются якобы планы России по вторжению в Европу и усилению "гибридной кампании" против европейских стран.

В посольстве заявили, что тема "российской угрозы", по их мнению, используется для оправдания увеличения оборонных расходов, милитаризации Европы, а также дальнейшей финансовой, военной и политической помощи Украине.

В то же время в российском дипломатическом представительстве заявили, что Москва якобы не планирует обострять ситуацию в Европе. Там сослались на заявление президента РФ Владимира Путина от 25 сентября, который, по словам посольства, заявил об отсутствии у России планов, причин и мотивов для ухудшения ситуации в Европе.

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В заявлении говорится, что Россия считает усиление военной активности НАТО и ЕС вдоль своих западных границ угрозой национальной безопасности. По утверждению посольства, с июня по сентябрь 2026 года почти непрерывно проходили военные учения НАТО с "антироссийскими сценариями" в Польше, Латвии, Литве, Норвегии, Финляндии и в Балтийском море.

Отдельно российская сторона упомянула Финляндию и страны Балтии. В посольстве заявили, что они являются членами НАТО, интегрированными в ядерное планирование Альянса, а также присоединились или планируют присоединиться к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона относительно так называемого "передового сдерживания". По утверждению дипломатов, эта инициатива предусматривает размещение французского ядерного оружия на территории этих стран.

Особое внимание в заявлении уделили совместным литовско-польско-французским военным учениям "Gallant Boar 2026". В посольстве утверждают, что они были специально направлены на Калининград — российский анклав на побережье Балтийского моря.

Кроме того, в российском посольстве заявили, что получили информацию о подготовке НАТО к воздушной и морской блокаде Калининграда и Калининградской области.

"Россия была бы готова задействовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны", — говорится в заявлении.

Российские дипломаты также сослались на недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном ответе России в случае нападения Запада. По словам посольства, Лавров заявил, что это была бы "совершенно другая война" и очень короткая.

В заявлении также отмечается, что в случае такого сценария риск вооружённого столкновения будет высоким. В посольстве РФ допустили возможность нанесения превентивных ударов по центрам принятия решений в странах Альянса уже на раннем этапе конфликта.

В конце заявления российское посольство назвало ситуацию "крайне серьезной" и призвало Европу отнестись к ней соответствующим образом.

Ранее в России также заявляли о якобы готовящихся операциях НАТО против Калининграда. В МИД РФ утверждали, что в ходе военных учений Альянс отрабатывает морскую блокаду региона и сценарии его захвата. В частности, об этом говорил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

В то же время The Wall Street Journal ранее писал о военном моделировании в Германии, в ходе которого рассматривался сценарий гибридной операции РФ против Литвы. Согласно одному из возможных сценариев, Россия могла бы использовать заявления о "гуманитарном кризисе" в Калининграде в качестве предлога для ввода своих войск в приграничный район.