Блокада Калінінграда може спричинити ядерний удар РФ: у Москві зробили заяву

Посольство Росії в Ірландії заявило, що РФ готова використати весь арсенал, включно з ядерною зброєю, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область від решти Росії.

Про це йдеться в заяві посольства РФ в Ірландії, оприлюдненій 29 вересня.

У ній російська сторона стверджує, що останнім часом у європейських політичних колах активно обговорюють нібито плани Росії щодо вторгнення до Європи та посилення “гібридної кампанії” проти європейських країн.

У посольстві заявили, що тему “російської загрози”, на їхню думку, використовують для виправдання збільшення оборонних витрат, мілітаризації Європи, а також подальшої фінансової, військової та політичної допомоги Україні.

Водночас у російському дипломатичному представництві заявили, що Москва нібито не планує загострювати ситуацію у Європі. Там послалися на заяву президента РФ Володимира Путіна від 25 вересня, який, за словами посольства, заявив про відсутність у Росії планів, причин і мотивів для погіршення ситуації у Європі.

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У заяві йдеться, що Росія вважає збільшення військової активності НАТО та ЄС уздовж своїх західних кордонів загрозою для національної безпеки. За твердженням посольства, з червня до вересня 2026 року майже безперервно проходили військові навчання НАТО із “антиросійськими сценаріями” у Польщі, Латвії, Литві, Норвегії, Фінляндії та Балтійському морі.

Окремо російська сторона згадала Фінляндію та країни Балтії. У посольстві заявили, що вони є членами НАТО, інтегрованими в ядерне планування Альянсу, а також долучилися або планують долучитися до ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо так званого “передового стримування”. За твердженням дипломатів, ця ініціатива передбачає розміщення французької ядерної зброї на території цих країн.

Особливу увагу в заяві приділили спільним литовсько-польсько-французьким військовим навчанням “Gallant Boar 2026”. У посольстві стверджують, що вони були спеціально спрямовані на Калінінград — російський анклав на узбережжі Балтійського моря.

Також у російському посольстві заявили, що отримали інформацію про підготовку НАТО до повітряної та морської блокади Калінінграда та Калінінградської області.

“Росія була б готова використати весь свій арсенал, включно з ядерною зброєю, для захисту своєї території, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область від решти країни”, — йдеться у заяві.

Російські дипломати також послалися на нещодавні слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про можливу відповідь Росії у разі нападу Заходу. За словами посольства, Лавров заявив, що це була б “зовсім інша війна” і дуже коротка.

У заяві також зазначається, що в разі такого сценарію ризик збройного зіткнення буде високим. У посольстві РФ припустили можливість превентивних ударів по центрах ухвалення рішень у країнах Альянсу вже на ранньому етапі конфлікту.

Наприкінці заяви російське посольство назвало ситуацію “надзвичайно серйозною” та закликало Європу ставитися до неї відповідним чином.

Раніше в Росії також заявляли про нібито підготовку НАТО до операцій проти Калінінграда. У МЗС РФ стверджували, що під час військових навчань Альянс відпрацьовує морську блокаду регіону та сценарії його захоплення. Зокрема, про це говорив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.

Водночас The Wall Street Journal раніше писало про військове моделювання у Німеччині, під час якого розглядали сценарій гібридної операції РФ проти Литви. За одним із можливих сценаріїв, Росія могла б використати заяви про “гуманітарну кризу” в Калінінграді як привід для введення своїх військ у прикордонний район.