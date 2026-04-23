У російському міністерстві закордонних справ звинуватили країни НАТО у відпрацюванні морської блокади Калінінграда. Там заявили, що на навчаннях об'єднаних експедиційних сил відпрацьовують захоплення міста.

Заступник очільника МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що НАТО умисно посилюють конфронтацію в цій частині Європи. Про це повідомляє кремлівське видання "РИА Новости".

Зокрема, він звинуватив Велику Британію, яка нібито керує об'єднаними силами, в намірі посилювати ескалацію в Європі.

Видання також нагадало, що колишній заступник голови МЗС Литви Даріус Юргелявічус повідомив, що НАТО має готовий сценарій блокади Калінінграда, якщо між Європою та Росією відбудеться пряме зіткнення.

А влітку 2025 про це ж говорив командувач Сухопутних військ НАТО Кристофер Донах'ю.

Раніше колишній російський президент Дмитро Медведєв заявив про те, що США навряд будуть допомагати Європі, якщо та вступить у війну з Росією. Водночас він переконує, що питання війни РФ та Європи не є безпідставним.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Естонії заявило про інформаційну кампанію Росії навколо Нарви як частину провокаційної стратегії. У Таллінні вважають, що ці наративи спрямовані на розпалювання напруги та внутрішнього розколу в суспільстві.

Раніше ми також інформували, що Естонія відмовилася затримувати російські танкери "тіньового флоту" в Балтійському морі через ризик військової ескалації. Командувач ВМС Іво Варк заявив, що Москва може відповісти силовим захистом таких суден.