В РФ обвинили ЕС в подготовке операции против Калининграда: отрабатывают захват
В российском министерстве иностранных дел обвинили страны НАТО в отработке морской блокады Калининграда. Там заявили, что на учениях объединенных экспедиционных сил отрабатывают захват города.
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО умышленно усиливают конфронтацию в этой части Европы. Об этом сообщает кремлевское издание "РИА Новости".
В частности, он обвинил Великобританию, которая якобы руководит объединенными силами, в намерении усиливать эскалацию в Европе.
Издание также напомнило, что бывший заместитель главы МИД Литвы Дариус Юргелявичус сообщил, что НАТО имеет готовый сценарий блокады Калининграда, если между Европой и Россией произойдет прямое столкновение.
А летом 2025 года об этом же говорил командующий Сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью.
Ранее бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил о том, что США вряд ли будут помогать Европе, если та вступит в войну с Россией. В то же время он утверждает, что вопрос войны РФ и Европы не является безосновательным.
Напомним, что Министерство обороны Эстонии заявило об информационной кампании России вокруг Нарвы как части провокационной стратегии. В Таллинне считают, что эти нарративы направлены на разжигание напряжения и внутреннего раскола в обществе.
Ранее мы также информировали, что Эстония отказалась задерживать российские танкеры "теневого флота" в Балтийском море из-за риска военной эскалации. Командующий ВМС Иво Варк заявил, что Москва может ответить силовой защитой таких судов.