В российском министерстве иностранных дел обвинили страны НАТО в отработке морской блокады Калининграда. Там заявили, что на учениях объединенных экспедиционных сил отрабатывают захват города.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО умышленно усиливают конфронтацию в этой части Европы. Об этом сообщает кремлевское издание "РИА Новости".

В частности, он обвинил Великобританию, которая якобы руководит объединенными силами, в намерении усиливать эскалацию в Европе.

Издание также напомнило, что бывший заместитель главы МИД Литвы Дариус Юргелявичус сообщил, что НАТО имеет готовый сценарий блокады Калининграда, если между Европой и Россией произойдет прямое столкновение.

А летом 2025 года об этом же говорил командующий Сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью.

Ранее бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил о том, что США вряд ли будут помогать Европе, если та вступит в войну с Россией. В то же время он утверждает, что вопрос войны РФ и Европы не является безосновательным.

Відео дня

Напомним, что Министерство обороны Эстонии заявило об информационной кампании России вокруг Нарвы как части провокационной стратегии. В Таллинне считают, что эти нарративы направлены на разжигание напряжения и внутреннего раскола в обществе.

Ранее мы также информировали, что Эстония отказалась задерживать российские танкеры "теневого флота" в Балтийском море из-за риска военной эскалации. Командующий ВМС Иво Варк заявил, что Москва может ответить силовой защитой таких судов.