Бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил о том, что США вряд ли будут помогать Европе, если та вступит в войну с Россией. В то же время он утверждает, что вопрос войны РФ и Европы не является безосновательным.

Экс-президент России обвинил "сумасшедших европейских лидеров" в том, что они якобы разгоняют тему войны против Москвы. Отдельно он выделил Францию и Польшу, которые назвал "передовиками милитаристской русофобии". Об этом Дмитрий Медведев написал в Telegram.

По словам бывшего хозяина Кремля, свидетельством возможной войны можно также считать дополнительное напряжение в Европе из-за того, что в некоторых странах создали предприятия по производству беспилотников для Украины.

Медведев заявил, что причина, по которой США не будут помогать Европе, заключается не в критическом отношении Трампа к европейцам и даже не в конфликте на Ближнем Востоке, на который Вашингтон тратит все ресурсы и силы.

"Просто Вашингтону действительно не нужна Европа — и ее совсем не жалко. Ведь она тот осточертевший и вредный дальний родственник, который привык сытно жрать со стола хозяина. Как союзник Европа — ноль. Это показал конфликт на Ближнем Востоке. Экономика стран ЕС сильно проседает, миграция вышла из-под контроля. Да и у Вашингтона немало внутренних сложных проблем, не считая даже тех, которые смог обострить за короткое время нынешний говорливый хозяин Белого дома. И последнее, что ему надо, — масштабный конфликт с нашей страной", — утверждает Медведев.

Он решил пригрозить европейским странам, заявив, что в войну отдельных стран ЕС против России США вмешиваться не будут, а сил для того, чтобы противостоять Москве самостоятельно, европейцы не имеют. В то же время он отметил, что европейские страны начали заниматься милитаризацией своих экономик, а также работать над созданием нового военного союза, куда может войти Украина.

"Поэтому прежде чем кричать о готовности дать решительный отпор Кремлю и нанести затруднительное поражение России, просто оцените свои силы без учета возможностей США", — угрожает Медведев.

Он призвал оценить, насколько прикрыты военные производства Европы, насколько защищены энергетические предприятия и транспорт.

