Колишній російський президент Дмитро Медведєв заявив про те, що США навряд будуть допомагати Європі, якщо та вступить у війну з Росією. Водночас він переконує, що питання війни РФ та Європи не є безпідставним.

Експрезидент Росії звинуватив "божевільних європейських лідерів" у тому, що вони нібито розганяють тему війни проти Москви. Окремо він виділив Францію та Польщу, які назвав "передовиками мілітаристської русофобії". Про це Дмитро Медведев написав у Telegram.

За словами колишнього господаря Кремля, свідченням можливої війни можна також вважати додаткову напругу в Європі через те, що в деяких країнах створили підприємства з виробництва безпілотників для України.

Медведєв заявив, що причина, з якої США не будуть допомагати Європі, полягає не в критичному ставленні Трампа до європейців і навіть не в конфлікті на Близькому Сході, на який Вашингтон витрачає всі ресурси та сили.

"Просто Вашингтону дійсно не потрібно Європа — і її зовсім не шкода. Адже вона той остогидлий та шкідливий дальній родич, який звик ситно жерти зі стола господаря. Як союзник Європа — нуль. Це показав конфлікт на Близькому Сході. Економіка країн ЄС сильно просідає, міграція вийшла з-під контролю. Та й у Вашингтона чимало внутрішніх складних проблем, не вважаючи навіть тих, які зміг загострити за короткий час теперішній говіркий господар Білого дома. І останнє, що йому треба, — масштабний конфлікт з нашою країною", — стверджує Медведєв.

Він вирішив погрожувати європейським країнам, заявивши, що у війну окремих країн ЄС проти Росії США не втручатимуться, а сил для того, щоб протистояти Москві самостійно, європейці не мають. Водночас він відзначив, що європейські країни почали займатися мілітаризацією своїх економік, а також працювати над створенням нового військового союзу, куди може увійти Україна.

"Тож перш ніж кричати про готовність дати рішучу відсіч Кремлю і завдати скрутної поразки Росії, просто оцініть свої сили без урахування можливостей США", — погрожує Медведєв.

Він закликав оцінити, наскільки прикриті військові виробництва Європи, наскільки захищені енергетичні підприємства та транспорт.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Естонії заявило про інформаційну кампанію Росії навколо Нарви як частину провокаційної стратегії. У Таллінні вважають, що ці наративи спрямовані на розпалювання напруги та внутрішнього розколу в суспільстві.

Раніше ми також інформували, що Естонія відмовилася затримувати російські танкери "тіньового флоту" в Балтійському морі через ризик військової ескалації. Командувач ВМС Іво Варк заявив, що Москва може відповісти силовим захистом таких суден.