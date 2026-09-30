РФ пригрозила НАТО "ядеркою" через Калінінград: в Альянсі надали подробиці

НАТО отримало неофіційний документ з відповідними погрозами з Кремля. В Альянсі повідомили, що погрози застосувати ядерну зброю стосуються спроби НАТО ізолювати Калінінградську область.

У НАТО назвали таку риторику безвідповідальною та заявили, що не відмовляться від підтримки України. Речниця Альянсу Еллісон Гарт зазначила у коментарі "Суспільному", що у відповіді Москві в НАТО наголосили, що організація є оборонним блоком, а її дії та військові навчання не становлять загрози для будь-якої частини РФ.

"Ми рішуче засуджуємо погрози застосування сили, зокрема будь-яку безвідповідальну ядерну риторику", — заявила Гарт.

Речниця Альянсу також пов'язала російські погрози з підтримкою України з боку НАТО. За її словами, Москва використовує подібну "гібридну тактику", однак це не змусить Альянс припинити допомогу Києву.

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"Ми закликаємо Росію припинити неспровоковану війну проти України", — сказала Гарт. Вона додала, що НАТО має необхідні можливості для захисту території країн-членів і залишається готовим протистояти загрозам.

Раніше посольство Росії в Ірландії заявило, що Москва готова використати весь арсенал, включно з ядерною зброєю, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область.

Також в Кремлі заявляли про нібито підготовку НАТО до операцій проти Калінінграда. У МЗС РФ стверджували, що під час військових навчань Альянс відпрацьовує морську блокаду регіону та сценарії його захоплення.