Россия ударила по зданию ДТЭК в Павлограде: на месте вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавший

Российский удар по Павлограду вызвал масштабный пожар в здании ДТЭК, пламя охватило значительную часть сооружения.

В четверг, 1 октября, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Павлограду в Днепропетровской области. Вражеская атака пришлась на самый центр города, в результате чего в административном здании вспыхнул пожар. Об этом сообщили начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и компания "ДТЭК".

Воздушную тревогу в связи с угрозой применения высокоскоростной ракеты Воздушные Силы ВСУ объявили в 17:53. Спустя короткое время в городе раздался взрыв.

"Враг вновь атаковал Павлоград. Возник пожар. Загорелось административное здание в центре города", — сообщил Александр Ганжа.

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На месте попадания сразу же приступили к работе спасательные и экстренные службы. Возникший пожар оперативно локализовали спасатели ГСЧС.

По предварительным данным, один сотрудник ДТЭК получил осколочные ранения.

По информации ДТЭК, российские войска регулярно наносят удары по энергетическим объектам компании. С начала полномасштабной войны теплоэлектростанции компании подверглись более чем 230 атакам, а угольные предприятия ДТЭК в Днепропетровской области также неоднократно становились мишенями российских обстрелов.

Отметим, что 1 октября Павлоград подвергся как минимум двум атакам в течение дня. Ранее глава ОВА сообщал об утреннем обстреле Павлограда, в результате которого ранения получили трое мирных жителей:

69-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии;

двое мужчин в возрасте 24 и 42 лет находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Медики продолжают оказывать всем раненым необходимую помощь, а специалисты устраняют последствия вражеских ударов.

Кстати, о российских ударах по Павлограду и промышленным объектам Днепропетровской области сообщают чуть ли не каждый день. В частности, 22 сентября "ДнепрТВ" сообщало об одновременных ракетных ударах по Днепру, Кривому Рогу и Павлограду и отмечало, что под прицелом оказались крупные промышленные предприятия области.

Павлоград расположен в Днепропетровской области, примерно в 75 км от Днепра. Город является промышленным центром Западного Донбасса и важным транспортным узлом: через него проходят несколько железнодорожных маршрутов. Благодаря этому Павлоград играет важную роль в промышленной и транспортной инфраструктуре всего этого обширного региона.

Напомним, что 8 сентября российские войска атаковали ТЭС "ДТЭК", в результате чего станция получила значительные повреждения и полностью прекратила выработку электроэнергии.

Также мы писали, что 1 октября в Киеве российские дроны атаковали Южный мост; было зафиксировано два попадания вблизи его опорной части. В момент атаки по мосту двигался поезд метро, но пассажиры не пострадали.