РФ вдарила по будівлі ДТЕК у Павлограді: на місці спалахнула масштабна пожежа, є потерпілий

Російський удар по Павлограду спричинив масштабну пожежу в будівлі ДТЕК, полум’я охопило значну частину споруди.

У четвер, 1 жовтня, російські окупаційні війська завдали чергового удару по Павлограду Дніпропетровської області. Ворожа атака прийшлася по самому центру міста, внаслідок чого спалахнула пожежа в адміністративній будівлі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа і ДТЕК.

Повітряну тривогу через загрозу застосування швидкісної цілі Повітряні Сили ЗСУ оголосили о 17:53. За короткий час у місті пролунав вибух.

"Ворог знову атакував Павлоград. Виникла пожежа. Зайнялася адмінбудівля у середмісті", — повідомив Олександр Ганжа.

На місці влучання одразу розпочали роботу рятувальні та екстрені служби. Пожежу, що виникла, оперативно локалізували рятувальники ДСНС.

Видео дня

За попередніми даними, один працівник ДТЕК отримав осколкові поранення.

За інформацією ДТЕК, російські війська регулярно завдають ударів по енергетичних об’єктах компанії. Від початку повномасштабної війни теплоелектростанції компанії пережили понад 230 атак, а вугільні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині також неодноразово ставали цілями російських обстрілів.

Зазначимо, що 1 жовтня Павлоград зазнав щонайменше двох атак протягом дня. Раніше очільник ОВА повідомляв про ранковий обстріл Павлограда, внаслідок якого поранення отримали троє цивільних людей:

69-річна жінка була госпіталізована у важкому стані;

двоє чоловіків віком 24 та 42 років перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Медики продовжують надавати всім пораненим необхідну допомогу, а фахівці ліквідовують наслідки ворожих ударів.

До речі, про російські удари по Павлограду та промислових об'єктах Дніпропетровщини повідомляється мало не щодня. Зокрема, 22 вересня ДніпроТВ повідомляло про одночасні ракетні удари по Дніпру, Кривому Рогу та Павлограду і зазначало, що під прицілом опинялися великі промислові підприємства області.

Павлоград розташований у Дніпропетровській області, приблизно за 75 км від Дніпра. Місто є промисловим центром Західного Донбасу та важливим транспортним вузлом: через нього проходять кілька залізничних напрямків. Через це Павлоград має значення для промислової та транспортної інфраструктури всього великого регіону.

Нагадаємо, російські війська 8 вересня атакували ТЕС ДТЕК, унаслідок чого станція зазнала значних пошкоджень і повністю припинила генерацію електроенергії.

Також ми писали, що у Києві 1 жовтня російські дрони атакували Південний міст, було зафіксовано два влучання поблизу його опорної частини. У момент атаки мостом рухався потяг метро, але пасажири не постраждали.