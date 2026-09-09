ТЕС ДТЕК повністю зупинила генерацію внаслідок удару РФ: чого чекати від зими

Росія атакувала ТЕС ДТЕК, через що станція повністю припинила генерацію. Енергоексперт пояснив, що це означає для українців напередодні зими.

Російські війська 8 вересня вкотре атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго. Внаслідок кількох хвиль цілеспрямованих ударів суттєво пошкоджено обладнання, а станція була змушена повністю припинити генерацію електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК Енерго.

За даними компанії, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Водночас пошкодження обладнання виявилися значними.

"Сьогодні, 8 вересня, росія вчергове здійснила терористичну атаку на одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго", — йдеться у повідомленні.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків удару. ДТЕК Енерго також синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго", щоб підтримувати надійну роботу української енергосистеми

У компанії також зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго понад 230 разів ставали цілями російських атак.

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"Попри постійні ворожі атаки, енергетики продовжують робити усе можливе для підтримки надійності української енергосистеми та підготовки до проходження майбутнього опалювального сезону", — наголосили в ДТЕК.

Аварійні відключення світла Фото: "РБК-Україна"

Аварійні відключення світла: Омельченко попереджає про нову хвилю атак на енергетику

Енергетичний експерт, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також звернув увагу на атаку по ТЕС 8 вересня. Він припустив, що удар по енерговузлу півдня України, де розташована ця станція, міг бути пов'язаний з аварійними відключеннями у Херсонській та Миколаївській областях, які 8 вересня розпочалися близько 19:30.

Володимир Омельченко , директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко

Існує певна ймовірність того, що атака на енерговузол півдня України, де розташована вказана ТЕС, спричинила аварійні відключення у Херсонській та Миколаївській областях.

Водночас це є оцінкою експерта, а не офіційно підтвердженим зв'язком між атакою та відключеннями.

За словами Омельченка, час нової атаки також змушує замислитися над можливим початком чергової кампанії РФ проти української енергетики напередодні осінньо-зимового періоду.

Експерт припускає, що Росія може намагатися завдати максимальної шкоди енергетичним об'єктам до початку опалювального сезону, перевіряти спроможність української ППО захищати критичну інфраструктуру та створювати дефіцит генерації.

Початок нової осінньо-зимової хвилі?

"Календарна осінь тільки почалася, а ми вже бачимо знайомий сценарій. Виникає логічне запитання: чи це початок нової спланованої кампанії з відновлення енергетичного терору? Аналогія з минулими роками війни (2022–2025) говорить сама за себе. Сценарій повторюється: Ворог традиційно чекає перших вересневих похолодань та початку підготовки до опалювального сезону, щоб завдати максимальної шкоди перед зимою", — каже експерт.

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Як підготуватися до можливих відключень

Омельченко закликав українців заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням. Зокрема, він радить перевірити та зарядити павербанки й зарядні станції, підготувати домівки до можливих графіків відключень, а також мати запас води та необхідних речей.

"Енергетики вже працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків. Проте для кожного з нас це чіткий нагадувальний сигнал: перевірити й зарядити пауербанки та зарядні станції, підготувати домівки до можливих графіків відключень, забезпечити себе базовим запасом води та необхідних речей", — акцентував експерт.

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Тим часом ДТЕК наголошує, що енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти та готувати систему до майбутнього опалювального сезону.

Нагадаємо, вночі 8 вересня армія РФ атакувала Україну реактивними БпЛА. У Дніпрі, Миколаєві та Харкові було зруйновані будинки і склади.