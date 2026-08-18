У Києві аварійні відключення: без світла лишився великий житловий масив, — ДТЕК

У Києві вимкнули світла у північному районі міста, показали дані ДТЕК Київської області. Серед інших, без електропостачання залишились мешканці п'ятикілометрової вулиці Оноре де Бальзака, яка тягнеться через Троєщину. Що сталось зі світлом в одному з районів столиці?

Перші повідомлення про зникнення світла на Троєщині у Києві з'явились близько 15 год 18 серпня, свідчить інформація ДТЕК. Вказано, що світло з'явиться через чотири години, о 19:19 цього ж дня. Також є дані про причину інциденту: сталось аварійне відключення. Інші деталі відключення не відомі, тому не ясно, чи ідеться про наслідки негоди, обстрілів, перевантаження мережі тощо.

Згідно з даними ДТЕК, електропостачання зникло вздовж вулиці Оноре де Бальзак та у прилеглих кварталах. Зокрема, без світла опинились будівлі вздовж просп. Романа Шухевича, вул. Рональда Рейгана, до вул. Милославської. Крім того, немає електропостачання на інших прилеглих вулицях.

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Вимкнення світла — ситуація на вул. Бальзака Оноре 18 серпня Фото: Скриншот

Вимкнення світла — ситуація на просп. Шухевича 18 серпня Фото: Скриншот

Вимкнення світла — що відбувається на Троєщині 18 серпня

На сторінці Facebook компанії ДТЕК "Київські електромережі" немає інформації щодо відключення світла на Троєщині 18 серпня. Водночас під останнім дописом є скарга на жительки вул. Беретті (район Троєщина), яка написала про знижену напругу у мережі. У відповідь ДТЕК запропонувало звернутись в ЖЕО. На сторінці Yasno також відсутні коментарі щодо ситуації у Києві.

Вимкнення світла — ДТЕК про зниження напруги на Троєщині 18 серпня Фото: Скриншот

Тим часом Повітряні сили ЗСУ інформували про наліт дронів ЗС РФ, який триває зранку 18 серпня. Серед іншого, згадували про проліт БпЛА над Вишгородським та Обухівським районами (близько 16 год), а раніше росіяни влучили по складу компанії EVA у Броварському районі (на південний схід від Троєщини).

Зазначимо, у липні Фокус писав про нові удари РФ по об'єктах енергетики та про низку відключень світла у різних областях України. Зокрема, 6 липня росіяни пошкодили лінію у Київській та у ще п'яти областях країни. Згідно з даними "Укренерго", особливо сильно постраждала Сумщина, де без світла залишилось 58 населених пунктів.

Попередні випадки, коли Київ та решта України потерпали від відключення світла — це зима 2025-2026 року, коли у деяких населених пунктах не було світла протягом 14-18 годин. Останні відключення фіксували у березні, коли система не могла впоратись з піковими навантаженнями.

Нагадуємо, 17 серпня український військовий попередив про проблеми через удари РФ, які можуть виникнути в Києві, Одесі та Харкові. Раніше про загрози для Києва висловився генерал Сергій Кривонос, який розповів про наслідки відключення світла для столичної інфраструктури.