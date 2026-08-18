У Києві аварійні відключення: без світла лишився великий житловий масив, — ДТЕК
У Києві вимкнули світла у північному районі міста, показали дані ДТЕК Київської області. Серед інших, без електропостачання залишились мешканці п'ятикілометрової вулиці Оноре де Бальзака, яка тягнеться через Троєщину. Що сталось зі світлом в одному з районів столиці?
Перші повідомлення про зникнення світла на Троєщині у Києві з'явились близько 15 год 18 серпня, свідчить інформація ДТЕК. Вказано, що світло з'явиться через чотири години, о 19:19 цього ж дня. Також є дані про причину інциденту: сталось аварійне відключення. Інші деталі відключення не відомі, тому не ясно, чи ідеться про наслідки негоди, обстрілів, перевантаження мережі тощо.
Згідно з даними ДТЕК, електропостачання зникло вздовж вулиці Оноре де Бальзак та у прилеглих кварталах. Зокрема, без світла опинились будівлі вздовж просп. Романа Шухевича, вул. Рональда Рейгана, до вул. Милославської. Крім того, немає електропостачання на інших прилеглих вулицях.
Вимкнення світла — що відбувається на Троєщині 18 серпня
На сторінці Facebook компанії ДТЕК "Київські електромережі" немає інформації щодо відключення світла на Троєщині 18 серпня. Водночас під останнім дописом є скарга на жительки вул. Беретті (район Троєщина), яка написала про знижену напругу у мережі. У відповідь ДТЕК запропонувало звернутись в ЖЕО. На сторінці Yasno також відсутні коментарі щодо ситуації у Києві.
Тим часом Повітряні сили ЗСУ інформували про наліт дронів ЗС РФ, який триває зранку 18 серпня. Серед іншого, згадували про проліт БпЛА над Вишгородським та Обухівським районами (близько 16 год), а раніше росіяни влучили по складу компанії EVA у Броварському районі (на південний схід від Троєщини).
Зазначимо, у липні Фокус писав про нові удари РФ по об'єктах енергетики та про низку відключень світла у різних областях України. Зокрема, 6 липня росіяни пошкодили лінію у Київській та у ще п'яти областях країни. Згідно з даними "Укренерго", особливо сильно постраждала Сумщина, де без світла залишилось 58 населених пунктів.
Попередні випадки, коли Київ та решта України потерпали від відключення світла — це зима 2025-2026 року, коли у деяких населених пунктах не було світла протягом 14-18 годин. Останні відключення фіксували у березні, коли система не могла впоратись з піковими навантаженнями.
Нагадуємо, 17 серпня український військовий попередив про проблеми через удари РФ, які можуть виникнути в Києві, Одесі та Харкові. Раніше про загрози для Києва висловився генерал Сергій Кривонос, який розповів про наслідки відключення світла для столичної інфраструктури.