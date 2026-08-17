Офіцер попередив про двотижневий "локдаун" взимку у Києві, Одесі, Харкові: яка реакція РНБО (відео)

Начальник підготовки закордоном командування штурмових військ Денис Ярославський відреагував на можливі загрози взимку 2026-2027 року та про можливість завершення війни. Зі слів Ярославського, у трьох великих містах України, у Києві, Харкові, Одесі, може статись погіршення ситуації, яке він назвав "локдауном". Тим часом на заяві офіцера ЗСУ відреагували у Центрі протидії дезінформації, звернувши увагу на невірне використання терміну і на дотичність до підготовки до зими. Що заявив військовослужбовець щодо майбутніх негараздів?

Коментар Ярославського пролунав під час інтерв'ю медіа "Фабрика новин". Військовослужбовець попередив про те, що у трьох найбільших містах країни може статись "локдаун" тривалістю два тижні. При цьому він наголосив, що фронт спинився і що Україна та Росія продовжать взаємні удари по економіці та енергетиці.

Зима 2026-2027 — коментар Ярославського див. з 19:36

Під час інтерв'ю Ярославський відповів на питання щодо погроз Міноборони РФ заморозити українців і також про удари, які ЗСУ завдають по РФ. Військовий найперше нагадав, що Росія не планує спинятись і про це свідчить заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Військовий сказав, що можуть відбутись двотижневі локдауни

Відео дня

"Не буде перемир'я. І ця зима буде ще у нас будуть локдауни по два тижні. У нас буде зима, сподіваюсь, тепліша, ніж та. Тут уже від природи все залежить. А те, що у нас не буде будуть локдауни в Одесі, в Києві, в Харкові, це 100%. Причому такі локдауни, яких не було навіть цією зимою", — пролунало в ефірі.

Ярославський додав, що війна РФ проти України перейшла у нову фазу, коли фронт стабілізувався і почались взаємні удари по енергетиці та економіці. Крім того, на його думку, Україна навряд чи виграє війну на виснаження, але є шанс у випадку військової угоди з США.

"Як ми зможемо завершити війну? Тільки історично використавши момент, який є, — це створити безпрецедентний альянс зі Сполученими Штатами. Альянс, в який Сполучені Штати увійдуть і скажуть: "Це ви б'єте по Україні, значить б'єте по наших Сполучених Штатах". Це єдиний спосіб", — сказав Ярославський.

Зима 2026-2027 — деталі

Глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на можливі загрози для Києва, Одеси та Харкова. Найперше посадовець звернув увагу на використання терміну "локдаун", який не відповідає контексту. Крім того, зауважується, що про майбутню ситуацію взимку 2026-2027 року мають говорити ті, хто займається підготовкою.

"Менше паніки. Ми пройшли багато зим, а от для ворога ця може стати справді особливою, якщо вони не припинять удари", — ідеться у дописі Коваленко.

Зима 2026-2027 — Коваленко про "локдаун" Ярославського Фото: Скриншот

На порталі Великої української енциклопедії справді є визначення слова "локдаун", яке стосується "особливого режиму повного або часткового обмеження контактів соціальних у зв’язку з епідемією, пандемією, надзвичайною ситуацією, стихійним лихом". Тим часом взимку 2025-2026 року були блекаути, а у Києві та Одесі світла інколи не було по 12-18 годин. Крім того, РФ влучила по трьох ТЕЦ у столиці й тисячі будинків залишились без тепла про мінусовій температурі.

Зазначимо, з липня 2026 року почали з'являтись заяви про складну ситуацію взимку 2026-2027, яка може очікувати українців. Зокрема, ексглава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що можуть початись проблеми з продуктами харчування та підтвердив рекомендацію глави фонду "Повернись живим" Тараса Чмута про виїзд з великих міст.

Нагадуємо, 10 серпня нардеп Олександр Кучеренко розповів про підсумки засідання штабу з підготовки до зими та пояснив, на якому рівні готовність ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 у Києві.