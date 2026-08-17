Офицер сказал о двухнедельном "локдауне" зимой в Киеве, Одессе и Харькове: есть реакция СНБО (видео)

Начальник отдела подготовки за рубежом командования штурмовых войск Денис Ярославский прокомментировал возможные угрозы зимой 2026–2027 годов, а также возможность завершения войны. По словам Ярославского, в трех крупных городах Украины — Киеве, Харькове и Одессе — может произойти ухудшение ситуации, которое он назвал "локдауном". Между тем на заявление офицера ВСУ отреагировали в Центре противодействия дезинформации, обратив внимание на неверное использование термина и на связь военного с подготовкой к зиме. Что заявил военнослужащий о предстоящих трудностях?

Комментарий Ярославского прозвучал во время интервью СМИ "Фабрика новостей". Военнослужащий предупредил, что в трех крупнейших городах страны может быть введен "локдаун" продолжительностью две недели. При этом он подчеркнул, что фронт замер и что Украина и Россия продолжат взаимные удары по экономике и энергетике.

Зима 2026–2027 — комментарий Ярославского, см. с 19:36

В ходе интервью Ярославский ответил на вопросы об угрозах Минобороны РФ заморозить украинцев, а также об ударах, которые ВСУ наносят по РФ. Военный прежде всего напомнил, что Россия не планирует останавливаться, о чем свидетельствует заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Военный сказал, что могут произойти двухнедельные локдауны

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"Перемирия не будет. И этой зимой у нас снова будут локдауны по две недели. У нас будет зима, надеюсь, теплее, чем та. Здесь уже всё зависит от природы. А то, что у нас не будет локдаунов в Одессе, Киеве и Харькове, это на 100%. Причем таких локдаунов, которых не было даже этой зимой", — прозвучало в эфире.

Ярославский добавил, что война РФ против Украины перешла в новую фазу, когда фронт стабилизировался и начались взаимные удары по энергетике и экономике. Кроме того, по его мнению, Украина вряд ли выиграет войну на изнурение, но есть шанс в случае заключения военного соглашения с США.

"Как мы сможем положить конец войне? Только воспользовавшись историческим моментом, который сейчас наступил, — создать беспрецедентный альянс с Соединёнными Штатами. Альянс, в который Соединённые Штаты войдут и скажут: "Это вы наносите удар по Украине, значит, наносите удар по нашим Соединённым Штатам". Это единственный способ", — сказал Ярославский.

Зима 2026–2027 — подробности

Глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на возможные угрозы для Киева, Одессы и Харькова. В первую очередь чиновник обратил внимание на использование термина "локдаун", который не соответствует контексту. Кроме того, отмечается, что о будущей ситуации зимой 2026–2027 годов должны говорить те, кто занимается подготовкой.

"Меньше паники. Мы пережили много зим, а вот для врага эта может стать действительно особенной, если они не прекратят удары", — говорится в посте Коваленко.

Зима 2026–2027 — Коваленко о "локдауне" Ярославского Фото: Скриншот

На портале "Большой украинской энциклопедии" действительно есть определение слова "локдаун", которое относится к "особому режиму полного или частичного ограничения социальных контактов в связи с эпидемией, пандемией, чрезвычайной ситуацией, стихийным бедствием". Между тем зимой 2025–2026 годов происходили блэкауты, а в Киеве и Одессе свет иногда отсутствовал по 12–18 часов. Кроме того, РФ нанесла удары по трем ТЭЦ в столице, и тысячи домов остались без тепла при минусовой температуре.

Отметим, что с июля 2026 года начали появляться заявления о сложной ситуации, которая может ожидать украинцев зимой 2026–2027 годов. В частности, экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что могут начаться проблемы с продуктами питания, и подтвердил рекомендацию главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута об отъезде из крупных городов.

Напоминаем, что 10 августа народный депутат Александр Кучеренко рассказал об итогах заседания штаба по подготовке к зиме и пояснил, на каком уровне находится готовность ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве.