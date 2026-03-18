Чому в Україні повернули графіки відключень світла: експерти назвали три причини

По всій території України 18 березня не мало бути відключень електроенергії. Однак зранку у ДТЕК та більшості обленерго повідомили, що графіки відключення світла таки діятимуть впродовж доби.

Причин такого декілька, і саме сукупність факторів призвели до відключення. Про це йдеться в матеріалі "Телеграф", які поспілкувалися з експертами в енергетичній сфері.

Так, голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра пояснив, що на погіршення ситуації в енергетиці впливає зменшення сонячного випромінювання через хмарність, а також той факт, що два атомні блоки були виведені в ремонт раніше запланованого строку. Водночас це зроблено задля того, щоб підготуватися до майбутнього підвищення електроспоживання.

"Їх (блоки, — ред.) вивели в ремонт раніше строку — можу припустити, щоби поліпшити ситуації влітку, коли будуть високі температури та збільшиться споживання. Як надовго — тут прогнозувати складно — думаю, все залежатиме від сонячності та обстрілів", — пояснив Голіздра.

Натомість енергетичний експерт та проректор Полтавської політехніки Станіслав Ігнатьєв пояснив, що є ще низка факторів. Зокрема, зниження температури.

За його словами, зменшення середньодобової температури на 1 градус, крім літа, додає споживання +200 МВт годин.

Також, за його оцінками, відсутність сонячної погоди призвела до зниження ефективності сонячних електростанцій з 22% до 7%, а це дає 800 МВт/годину.

Ще одна причина — припинення експорту електроенергії Угорщиною та Словаччиною. Перші послалися на власний дефіцит, а другі — розірвали договір на аварійну диспетчерську допомогу. Загалом ці країни давали до 1,6 ГВт години, майже стільки ж, скільки генерує Хмельницька АЕС.

