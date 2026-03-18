В Україні знову запровадили графіки вимкнення світла: де не буде електрики понад 3 години

18 березня в усіх регіонах України застосовано графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) і графіки погодинних відключень

Водночас в окремих областях діють аварійні знеструмлення, які буде скасовано після стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомили в "Укренерго".

Причиною застосування графіків стала складна ситуація в українській енергосистемі через наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак, а також зростання рівня енергоспоживання через низьку ефективність роботи сонячних електростанцій і зниження температури повітря.

ДТЕК опублікувала графіки тимчасових відключень електроенергії в Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Що стосується Києва, то тимчасові графіки відключень можна подивитися в застосунку "Київ Цифровий", на сайті компанії або в чат-боті

Графіки відключення електрики в Київській області 18 березня

Відключення не торкнуться абонентів черг 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Для всіх інших черг відсутність електрики триватиме від 2 до 3,5 годин залежно від черги.

Графіки відключення електрики в Одеській області 18 березня

На Одещині зі світлом увесь день будуть абоненти черг 1.1, 1.2, 3.1, 3.2. Відключення електрики для решти черг становитимуть від 2 до 3 годин. Найдовше світла не буде для черг 6.1 та 6.2.

Графіки відключення електрики в Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області відключати електрику поки не планують для черг 4.1, 4.2, 5.1 і 5.2. Решта абонентів, залежно від черги, будуть без світла від 1,5 до 3,5 годин.

Також у всіх регіонах України з 16:00 до 21:00 прогнозується застосування графіків обмеження потужності для промисловості.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня, тому час і тривалість відключень можна моніторити на офіційних сторінках обленерго в кожному з регіонів.

За інформацією "Укренерго", через обстріли зафіксовано нові знеструмлення в Харківській, Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють умови безпеки, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 11 березня у Львові повернули відключення електроенергії. Це сталося вперше за майже місяць.

Також повідомлялося, що на українських АЕС почали ремонти енергоблоків. Уже два енергоблоки АЕС вивели в планові ремонти, що зменшило доступний обсяг базової генерації електроенергії.