В Украине снова ввели графики отключения света: где не будет электричества более 3 часов

18 марта во всех регионах Украины применены графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) и графики почасовых отключений

При этом в отдельных областях действуют аварийные обесточивания, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщили в "Укрэнерго".

Причиной применения графиков стала сложная ситуация в украинской энергосистеме из-за последствий предыдущих российских ракетно-дроновых атак, а также рост уровня энергопотребления из-за низкой эффективности работы солнечных электростанций и снижения температуры воздуха.

ДТЭК опубликовала графики временных отключений электроэнергии в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Что касается Киева, что временные графики отключений можно посмотреть в приложении "Киев Цифровой", на сайте компании или в чат-боте

Графики отключения электричества в Киевской области 18 марта

Отключения не коснутся абонентов очередей 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. Для всех остальных очередей отсутствие электричества продлится от 2 до 3,5 часов в зависимости от очереди.

Графики отключения электричества в Одесской области 18 марта

На Одещине со светом весь день будут абоненты очередей 1.1, 1.2, 3.1, 3.2. Отключения электричества для остальных очередей составят от 2 до 3 часов. Дольше всего света не будет для очередей 6.1 и 6.2.

Графики отключения электричества в Днепропетровской области

В Днепропетровской области отключать электричество пока не планируют для очередей 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2. Остальные абоненты, в зависимости от очереди, будут без света от 1,5 до 3,5 часов.

Также во всех регионах Украины с 16:00 до 21:00 прогнозируется применение графиков ограничения мощности для промышленности.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может изменяться в течение дня, поэтому время и продолжительность отключений можно мониторить на официальных страницах облэнерго в каждом из регионов.

По информации "Укрэнерго", из-за обстрелов зафиксированы новые обесточивания в Харьковской, Донецкой, Николаевской и Черниговской областях. Там, где это позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

Напомним, 11 марта во Львове вернули отключение электроэнергии. Это произошло впервые за почти месяц.

Также сообщалось, что на украинских АЭС начали ремонты энергоблоков. Уже два энергоблока АЭС вывели в плановые ремонты, что уменьшило доступный объем базовой генерации электроэнергии.