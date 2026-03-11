Впервые за почти месяц: во Львове вернули отключение электроэнергии
На Львовщине 11 марта будут применять графики отключения электроэнергии. До этого свет в регионе не выключали более 3 недель.
Последний раз графики отключения электроэнергии действовали еще 18 февраля. Об этом сообщило "Львовоблэнерго".
Отключения света будут применяться для 1-1,5 групп одновременно с 18:00 до 00:00. С чем связано появление графиков — пока неизвестно.
В других регионах на западе Украины пока не сообщали о возвращении отключений электроэнергии.
В то же время об увеличении количества ограничений сообщают также в Черниговской, Кировоградской, Николаевской областях.
В "Укрэнерго" предупреждали, что в вечерние часы максимального потребления прогнозируется также вынужденное применение почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Зато там советуют перенести активное энергопотребление на часы наиболее эффективной работы солнечных электростанций — с 11:00 до 16:00.
10 марта в ДТЭК сообщили, что в отдельных районах Киева и Киевской области были применены более длительные отключения. В Киеве ограничения действовали для Соломенского, Голосеевского и Святошинского района, а на Киевщине — в Бучанском районе.
