Впервые за почти месяц: во Львове вернули отключение электроэнергии

На Львовщине 11 марта будут применять графики отключения электроэнергии. До этого свет в регионе не выключали более 3 недель.

Последний раз графики отключения электроэнергии действовали еще 18 февраля. Об этом сообщило "Львовоблэнерго".

Отключения света будут применяться для 1-1,5 групп одновременно с 18:00 до 00:00. С чем связано появление графиков — пока неизвестно.

Отключение света для Львовщины на 11 марта Фото: Львовоблэнерго

В других регионах на западе Украины пока не сообщали о возвращении отключений электроэнергии.

В то же время об увеличении количества ограничений сообщают также в Черниговской, Кировоградской, Николаевской областях.

В "Укрэнерго" предупреждали, что в вечерние часы максимального потребления прогнозируется также вынужденное применение почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Відео дня

Зато там советуют перенести активное энергопотребление на часы наиболее эффективной работы солнечных электростанций — с 11:00 до 16:00.

10 марта в ДТЭК сообщили, что в отдельных районах Киева и Киевской области были применены более длительные отключения. В Киеве ограничения действовали для Соломенского, Голосеевского и Святошинского района, а на Киевщине — в Бучанском районе.

Ранее Фокус рассказывал, что графики почасовых отключений для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных пользователей на 11 марта будут вводиться в части областей.

Напомним, 10 марта нардеп Алексей Кучеренко сообщил, что в Одесской области нет ни одной уцелевшей подстанции в результате российских атак.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба ответил, когда завершится отопительный сезон в Украине.