Отключат ли тепло в Украине раньше: правительство ответило, когда завершится отопительный сезон

В Украине не планируют завершать отопительный сезон по фиксированным календарным датам. Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба заверил, что энергоресурсов достаточно, чтобы не выключать тепло преждевременно.

Украинцам не стоит волноваться из-за возможного досрочного прекращения подачи тепла, сообщил Алексей Кулеба, отвечая на вопрос News.LIVE. По его словам, страна имеет достаточный запас энергоресурсов. Поэтому завершение отопительного сезона не будет привязано к конкретной дате, а будет зависеть от погодных условий.

"У нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался не в соответствии с определенными датами, а в соответствии с температурным режимом. Мы готовы работать и до 15-го. Будем ориентироваться на погоду", — подчеркнул чиновник.

Кулеба подчеркнул, что государство готово продолжать подачу теплоносителя до тех пор, пока это будет необходимо из-за погодных условий. Он отдельно отметил, что ресурсы позволяют поддерживать тепло в домах даже до второй половины весны, если этого потребует температура воздуха.

Напомним, что ДТЭК сотрудничает с международными партнерами для обеспечения поставок оборудования в рамках текущего отопительного сезона. С начала полномасштабного вторжения Группа ДТЭК инвестировала 31 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций и электросетей.

Ранее мы также информировали, что март 2026 года в Украине в целом ожидается спокойным по погодным условиям. Однако в середине месяца прогнозируют ощутимое похолодание с морозами до -13 градусов в отдельных регионах.