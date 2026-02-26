Ожидается похолодание до -13: синоптик дал прогноз погоды на март

Март 2026 года в Украине будет преимущественно спокойным по погодным условиям. Середина месяца принесет ощутимое похолодание с морозами до -13 градусов в некоторых регионах. Несмотря на временные перепады температуры, март будет близким к климатической норме.

Начало марта будет теплее климатической нормы. Снег постепенно будет таять, возможны осадки в виде дождя или мокрого снега, а иногда будут появляться туманы, сообщил "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич.

С 9 по 13 марта прогнозируется похолодание, особенно в северных и восточных областях. Ночью температура может снижаться до -10...-13 градусов, днем будет держаться вблизи нуля. В то же время, по словам синоптика, солнечная активность уже будет создавать ощущение весны.

После 17-19 марта ожидается постепенное повышение температуры, прежде всего в западных и южных регионах. Вместе с потеплением возрастет и количество осадков — будут преобладать дожди, иногда с мокрым снегом.

Відео дня

В третьей декаде месяца под влиянием западных и юго-западных ветров установятся устойчивые плюсовые температуры. Самые высокие показатели ожидаются на крайнем западе и юге страны.

Погода в Украине

В целом средняя температура воздуха в Украине в марте традиционно колеблется от 0 до +8 градусов, в зависимости от региона. На севере и в центре она обычно близка к нулю, тогда как на юге и в Карпатах теплее. Дневная температура в отдельных областях может достигать +5 градусов, тогда как ночью возможны минусовые показатели.

Однако из-за влажной и снежной зимы в отдельных районах возможно поднятие уровня воды. Средняя температура и количество осадков будут соответствовать многолетним значениям. При этом на западе и юге будет на 1-2 градуса теплее нормы.

Напомним, что в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о риске подтопления в ряде регионов. Это возможно из-за интенсивного таяния снега и осадков. В Кропивницком, а также в Харьковской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях объявлен "желтый" и "оранжевый" уровни опасности.

Ранее мы также информировали, что синоптики прогнозировали постепенный переход к весенней погоде после периода сильных снегопадов. Из-за влияния южного циклона в центре и на востоке страны наблюдались значительные осадки. При этом существенное потепление ожидается после 23 февраля.