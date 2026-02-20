Под угрозой жилые дома: в ГСЧС предупредили о подтоплении в нескольких областях Украины (карта)

В нескольких регионах Украины из-за активного таяния снега и осадков может затопить подвалы, поля и жилые дома. "Желтый" и "оранжевый" уровни опасности объявлены в Кропивницком, Харьковской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Об угрозе подтопления жилых домов в нескольких областях Украины предупредили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 20 февраля. Гидрологи прогнозируют изменение уровней воды в реках центральных, южных, восточных и западных регионов с 20 по 25 февраля из-за оттепели, осадков и активной водохозяйственной деятельности.

Спасатели порекомендовали украинцам, которые живут возле рек, приготовиться к возможному подтоплению хозяйственных построек, подвалов и сельскохозяйственных угодий.

"Просим внимательно следить за официальными сообщениями местных органов власти и подразделений ГСЧС", — призвали в пресс-службе.

В ГСЧС отметили, что самая напряженная ситуация сохраняется на реке Ингул в Кропивницком — здесь объявлен "оранжевый" II уровень опасности.

"Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на 0,1-0,5 м. Это приведет к длительному удержанию воды на поймах и дальнейшему превышению отметок частичного затопления жилых домов на отдельных прирусловых улицах города", — рассказали спасатели со ссылкой на гидрологов.

I уровень опасности — "желтый" — объявлен в Харьковской области и бассейне Северского Донца. В частности вода 21 февраля продолжит удерживаться на поймах рек Уды, Лопань и Мерло. В створах гидрологических постов Змиева и Изюма возможен выход воды на пойму, затопление линий связи и электификации и подтопление сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов возле водоемов.

Также опасность "желтого" уровня с 20 по 23 февраля грозит населенным пунктам у реки Южный Буг и ее притоков, в частности на участке "Александровка — Николаев" в Николаевской области из-за сбросов воды с Александровской ГЭС и добегания воды по руслу уровень воды может подняться на 0,4-1,0 м и затопить пониженные прирусловые участки.

Также высокие уровни воды и затопление пойм будет удерживаться на реках Савранка, Кодыма, Великая Высь, Черный Ташлык, Мертвовод в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

В реках суббассейна Припяти в течение 23-25 февраля из-за оттепели и осадков ожидается повышение уровня воды на 0,1-0,5 м, однако пока угрозы для населения и хозяйственных объектов не прогнозируется.

Угроза подтопления в Украине: карта "Укргидрометцентра"

Также об опасных метеорологических явлениях предупреждает "Укргидрометцентр". "Желтый" уровень опасности в течение 20-23 февраля объявлен в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. На участке реки Ингул в городе Кропивницком объявлен "оранжевый" уровень опасности — там ожидается превышение отметки частичного подтопления жилых домов на отдельных улицах.

20-23 февраля нескольким областям Украины грозит подтопление 20-23 февраля Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 19 февраля СМИ писали, что весной Украине грозят масштабные наводнения из-за таяния снега и осадков. От затопления улиц и полей уже страдают населенные пункты в центре, на юге и востоке.

2 февраля в Киеве прорвало трубу в Шевченковском районе — потоком воды затопило несколько кварталов.