Затопило несколько кварталов: в Киеве прорвало трубу возле метро "Политехнический институт" (видео)

В Киеве прорвало трубу в Шевченковском районе. В результате поток воды затопил несколько кварталов и добрался до Берестейского квартала.

Причины аварии пока неизвестны. Видео опубликовал Telegram-канал "Киев инфо".

"Людей просто смывает... Прямо сейчас затапливает улицу возле ст. метро "Политехнический институт" из-за прорыва трубопровода", — отметили авторы канала.

Зато по данным канала "Новости. LIVE", прорыв произошел на улице Старокиевской, недалеко от станции метро "Политехнический институт". Поток воды затопил несколько кварталов и добрался до Берестейского проспекта.

Сейчас аварийные службы уже перекрыли утечку воды и работают на месте аварии.

Стоит отметить, что температура воздуха в столице сейчас составляет около -15, а ночью ожидается понижение до -21.

Відео дня

Напомним, киевляне показывали в соцсетях последствия разрыва труб в их подъездах. По словам эксперта по государственному управлению в сфере градостроительства Виктора Глебы, разрывы труб в Киеве фиксируют из-за замерзшей в них воды, которую не успели слить вовремя. То же касается и канализации. Глеба подчеркивает, что полипропиленовая канализация не замерзает.

Ранее Фокус рассказывал, как в Киеве из-за прорыва теплосети несколько домов затопило горячей водой.

Напомним, что после ударов 9 и 13 января, которые, среди прочего, были нацелены на критические объекты столицы, Киев потерял одну из ТЭЦ. Объект генерации электроэнергии и тепла, который был целью агрессора, уже не подлежит восстановлению.