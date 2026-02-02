Затопило декілька кварталів: у Києві прорвало трубу біля метро "Політехнічний інститут" (відео)

У Києві прорвало трубу в Шевченківському районі. Внаслідок цього потік води затопив декілька кварталів та дістався до Берестейського кварталу.

Причини аварії наразі невідомі. Відео опублікував Telegram-канал "Київ інфо".

"Людей просто змиває… Прямо зараз затоплює вулицю біля ст. метро "Політехнічний інститут" через прорив трубопроводу", — зазначили автори каналу.

Натомість за даними каналу "Новини. LIVE", прорив стався на вулиці Старокиївській, неподалік від станції метро "Політехнічний інститут". Потік води затопив кілька кварталів і дістався Берестейського проспекту.

Наразі аварійні служби вже перекрили витік води та працюють на місці аварії.

Варто зазначити, що температура повітря в столиці зараз складає близько -15, а вночі очікується пониження до -21.

Нагадаємо, кияни показували в соцмережах наслідки розриву труб у їхніх під'їздах. За словами експерта із державного управління у сфері містобудування Віктора Глеби, розриви труб у Києві фіксують через замерзлу в них воду, яку не встигли злити вчасно. Те ж стосується і каналізації. Глеба підкреслює, що поліпропіленова каналізація не замерзає.

Раніше Фокус розповідав, як у Києві через прорив тепломережі кілька будинків затопило гарячою водою.

Нагадаємо, що після ударів 9 та 13 січня, які, серед іншого, були націлені на критичні об'єкти столиці, Київ втратив одну з ТЕЦ. Об'єкт генерації електроенергії та тепла, який був ціллю агресора, вже не підлягає відновленню.